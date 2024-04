Edith Márquez se casará en Val´Quirico, México

El año pasado la cantante mexicana Edith Márquez se comprometió con Iñaki Marcos. Ahora, se sabe que la pareja se casará este martes 9 de abril en Val´Quirico, México.

Esta noticia fue difundida en exclusiva por el programa de radio ‘Todo para la mujer’, presentado por la reconocida periodista y locutora Maxine Woodside.

Vicky López, una de las reporteras de ‘Todo para la mujer’, fue la encargada de dar la información. Dijo: “Es una boda civil. Se casa por las leyes. No crean que es un ritual. No crean que es nada. Es por la ley. Ya está confirmada la familia del novio, pero la de Edith Márquez no está confirmada. Eso me dice que no están muy de acuerdo con esta unión”.

Esta relación ha traído todo tipo de rumores, incluidos los que aseguran que las familias de los involucrados no están de acuerdo con la unión. López, la reportera, dijo en el programa: “Yo espero que la apoyen, que esto solo sea un rumor, pero que en realidad la apoyen y la acompañen en este día que representa felicidad”.

Aunque no se ha hablado con Márquez, parece ser que decidieron hacer una ceremonia privada y por eso ha escogido casarse un martes y no un fin de semana.

Lo que sin duda si quieren es que el lugar sea especial, por lo que escogieron Val´Quirico, una comunidad conocida como “La Toscana de México”.

Esta comunidad mexicana ubicada en San Miguel Xoxtla, México, tiene su propia página web donde dice: “Val’Quirico es una comunidad única, en la que conviven tranquilidad y diversión, vida residencial, turística y comercial. Soñamos, planeamos y seguimos construyendo un desarrollo en el que habitan la naturaleza y el hombre en armonía”.

Sin duda lo que más llama la atención del lugar es su estilo europeo, el que incluye estructuras de estilo medieval. Hay que destacar que el lugar se ha creado especialmente para que se convierta en un pueblo turístico.

Es por esto que sus hoteles, restaurantes y otros lugares son pensados para ofrecer una estancia soñada a todos los visitantes. Se podría comprar con un gran hotel, aunque no lo es.

Se desconoce por los momentos cuál es el lugar exacto donde se casará la cantante de 51 años, pues tenía varias estructuras para elegir.

Sigue leyendo:

• Jacky Bracamontes y su familia viajaron en un nuevo crucero

• Adrián Uribe asegura que sus abogados salvaron su patrimonio de un embargo

• Conoce el lugar donde Bárbara Bermudo y su familia se hospedaron durante sus vacaciones