El motivo por el que el ganador de $1,300 millones en el Powerball no puede mantenerse en el anonimato

El sueño de ganar la lotería se convierte en una realidad para millones de personas en todo el mundo, sin embargo, para el ganador del sorteo del Powerball en Oregon de este sábado, esta felicidad viene acompañada de una revelación no deseada: la obligación de desvelar su identidad.

El premio, nada menos que $1,300 millones de dólares, es motivo de celebración para cualquier afortunado, pero las leyes estatales de Oregon dictaminan que los ganadores de la lotería deben figurar en un registro público, dejando poco margen para el anonimato.

Varios estados en los Estados Unidos tienen disposiciones similares que requieren que los ganadores de la lotería sean identificados públicamente. Algunos de estos estados incluyen: Florida, Nueva Jersey, Texas, Georgia, y Carolina del Norte. Estas leyes están diseñadas para promover la transparencia y la integridad en los sorteos de lotería, pero para algunos ganadores, pueden resultar intrusivas en su privacidad.

En declaraciones exclusivas para los medios locales, el ganador del bote millonario, cuya identidad aún se mantiene en secreto, expresó sus sentimientos sobre la situación. “Es surrealista ganar una cantidad tan monumental de dinero, pero admito que me siento abrumado por la atención que esto conlleva”, declaró el afortunado. “Hubiera preferido mantener mi identidad en el anonimato, pero entiendo que las leyes de Oregon no me lo permiten. Ahora tengo que adaptarme a esta nueva realidad y tomar decisiones sobre cómo manejar este premio.”

A pesar de la obligación de revelar su identidad, el ganador del Powerball en Oregon aún tiene opciones en cuanto al modo de recibir su premio. Puede optar por recibir un pago único de aproximadamente $621 millones después de impuestos, o puede elegir recibir el premio completo distribuido en 29 pagos anuales. La decisión sobre cómo proceder puede depender de las circunstancias personales y financieras del ganador.

Mientras tanto, el mundo espera con anticipación la revelación de la identidad del afortunado ganador del Powerball en Oregon, quien pronto pasará a la historia como uno de los más afortunados en la historia de la lotería.

Sigue leyendo:

* Mujer limpiaba su bolso y descubrió boleto de Powerball viejo con premio de $50,000 dólares

* Powerball: La gran diferencia entre Edwin Castro y Yanira Álvarez, hispanos ganadores de premios mayores en California

* Ganador de los $1,700 millones del Powerball se ve envuelto en estafa realizada en redes sociales