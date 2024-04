Faltan apenas días para nuestra Gala Anual y todos podemos colaborar

Faltan apenas 10 días para nuestra Fiesta de Gala Anual, cuando celebraremos y honraremos a las mujeres y los hombres que ayudan a la comunidad hispana de toda la nación, y recaudaremos fondos para continuar y ampliar la misión de nuestra Hispanic Federation y nuestras organizaciones miembros.

La Gala, que se llevará a cabo el jueves 18 de abril en el American Museum of Natural History de Nueva York, tiene como lema NOW, que significa “Ahora”. El lema alude al hecho de que vivimos un momento crítico en la historia de nuestra nación y que debemos unirnos de manera activa y generosa para salvaguardar nuestros valores más preciados: la solidaridad, la equidad, la justicia y la inclusión.

Este año, nuestra Fiesta de Gala será presidida por el multigalardonado escritor, compositor, cantor y actor Lin-Manuel Miranda, que ha apoyado a nuestra federación de muchas maneras distinta a lo largo de los años. Y durante el festejo también reconoceremos con nuestro Premio Orgullo a Jennifer López, otra primera figura latina de la música, la televisión y el cine de proyección mundial.

Mónica Gil es otra latina destacada que será premiada en la Gala de la Hispanic Federation. Ella recibirá el Premio al Logro Individual. Se trata de la Directora Superior de Administración y Marketing de NBC Universal Telemundo, y bajo su supervisión, la cadena Telemundo ha estrechado aún más sus vínculos con nuestra federación.

Esa noche, la empresa Macy’s también será reconocida, porque le haremos entrega de nuestro Premio al Liderazgo Corporativo. Será un reconocimiento más que merecido, porque Macy’s colabora con nuestra Federación desde 1999. Por poner un solo ejemplo de esa asociación, desde 2022 hasta la fecha Macy’s ha recaudado unos 2,5 millones de dólares para el programa de liderazgo juvenil CREAR Futuros y para ampliar nuestra red de Centros de Equidad Digital a lo largo y ancho del país.

Un tercer premio, el de Servicio Comunitario, se le entregará durante nuestra Gala del 18 de abril al Centro Hispano del Condado de Dane, que desde hace cuatro décadas promueve y fortalece a la creciente población latina de ese condado del estado de Wisconsin.

Además de las celebraciones y los reconocimientos, una función fundamental de nuestra Fiesta de Gala Anual es la recaudación de fondos para nuestro trabajo y las muchas labores de nuestras organizaciones miembros. Todos podemos colaborar, desde quienes compran entradas a la Gala a título personal o en representación de sus empresas hasta quienes hacen contribuciones individuales que también nos ayudan a ayudar.

Para realizar esas donaciones, pueden hacerlo aquí.

Y para finalizar –last but not least, como se dice en inglés– creo justo agradecer a las varias empresas y corporaciones que apoyan de diversas maneras a nuestra federación y nuestra Gala 2024. Les invito a que se informen aquí sobre las mismas, porque hacen mucho por nuestra comunidad y nuestras organizaciones de base.

Y si quieren más información sobre el resto del trabajo de la Hispanic Federation, consulten aquí, o llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, (866) HF-AYUDA u (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 34to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation