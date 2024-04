Fiscalía de Brasil rechaza la posible liberación de Robinho, sentenciado a prisión por violación

La Fiscalía de Brasil se pronunció este lunes contra la posible liberación del exfutbolista Robson de Souza, también conocido como Robinho, quién está preso desde el 22 de marzo tras haber sido sentenciado a 9 años por la justicia de Italia, por participar en una violación colectiva a una mujer en Milán.

El Procurador General de Brasil, Paulo Gonet, indicó que el pronunciamiento de la Fiscalía es para expresar rechazo ante el habeas corpus presentando por los abogados del exfutbolista solicitando su liberación.

La defensa del exdelantero de clubes como Real Madrid, Manchester City y AC Milán, está esperando que la Corte Suprema se pronuncie definitivamente sobre si la condena dictada por la Justicia italiana pueda ser cumplida en el país natal del exjugador.

Asimismo, los abogador del exinternacional con la ‘Canarinha’, han afirmado que su representado aún tiene derecho a presentar algunos recursos ante tribunales superiores, por lo que su condena de 9 años no puede considerarse irreversible.

No obstante, el fiscal aseguró que dicha sentencia de la justicia italiana es firme, porque Robinho “definitivamente fue culpado con conocimiento“, y destacó que en Brasil ya no se discute el mérito de su condena y su responsabilidad en dichos actos.

“El hecho de que el proceso no se haya tramitado en Brasil no altera esa conclusión (…) No hay garantía constitucional para que el brasileño pueda responder en libertad hasta la decisión definitiva de la homologación en la sentencia extranjera”, acotó.

El exjugador de 40 años de edad, fue condenado en Italia en 2017 por participar una violación colectiva de una joven albanesa en una discoteca de Milán en 2013, pero no había sido encarcelado porque antes de la conclusión del juicio regresó a Brasil, donde la Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

Ante la estadía de Robinho a su país natal, autoridades italianas solicitaron a la Justicia del país suramericano que homologase la condena y que, en consecuencia, determinase el encarcelamiento del exfutbolista para que cumpla la pena en su país de origen.

