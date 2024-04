Luego de la salida de Lupillo Rivera del cuarto Tierra, ¿surge nueva alianza en ‘La Casa de los Famosos 4’?

¡Es un hecho! Lupillo Rivera se salió del cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’ y busca nuevos aliados, que encontró en el golpeado cuarto Agua.

En una conversación con Alana Lliteras, Melaza y Aleska Génesis, hablaron de tener un nuevo equipo con miras a continuar en el programa de telerrealidad de la cadena Telemundo.

Ante esto, el ‘Toro del Corrido’ propuso que llamaran a Clovis Nienow y La Divaza para conocer si les interesa formar parte de este nuevo team. Sin embargo, es algo que todavía no se ha concretado.

Cuarto agua y Lupillo planean romper la alianza con tierra 😱#LCDLF4 pic.twitter.com/H5FWmRqA6m — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 8, 2024

La nueva estrategia del hermano de Jenni Rivera llega luego de que se sintiera traicionado porque Rodrigo Romeh se acercó en plan romántico a la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez, a quien él también intentó enamorar, pero ella lo rechazó.

Todo esto ha generado un ambiente tenso y hasta lo impensable, ¡la separación del cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’!

Por ahora no queda claro cómo se reacomodará todo dentro de la competencia y más en un día tan movido como este lunes, en el que se conocerá un nuevo eliminado.

¿Qué ha pasado con el cuarto Tierra luego de la salida de Lupillo Rivera?

Ariadna y Romeh conversaron con el artista, pero según comentaron en el 24/7, él opuso resistencia y al menos por ahora no indicios de reconciliación entre este equipo.

“No se lo quiere comer por rebeldía, por hacernos la maldad a nosotros, nadie le ha hecho nada malo, ayer le dijimos cuánto lo amábamos aquí afuera, lloramos juntos todos, le rogamos que por favor, este (Romeh) se arrodilló, le pidió perdón, todos agachamos la cabeza, o sea, está teniendo un show, amore, por favor, hasta cuándo, ¿qué más quiere?”, preguntó Ariadna Gutiérrez.

Romeh se arrodilló y le pidió perdón a Lupillo???🫠 #LCDLF4 pic.twitter.com/9PCCDI7sRN — nacho con O (@Michelsonfancl) April 8, 2024

Luego preguntó si Lupillo quería que le rogaran todos los días para que regrese al cuarto, pero es algo que asegura que no hará. “A mí no me criaron así”, afirmó.

Esta separación del famoso ha sido otro golpe para el cuarto Tierra, luego de que hace unos días hiciera lo mismo Maripily Rivera.