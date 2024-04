Martín Anselmi llena de elogios el trabajo de Uriel Antuna en Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul logró una importante victoria 2-1 ante los Rayados de Monterrey en la Jornada 14 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX para sumar tres puntos que prácticamente les permiten lograr su clasificación directa a la Liguilla del campeonato; la figura de este encuentro fue Uriel Antuna, quien logró anotar los dos tantos en los minutos 49 y 70 para poder sellar el triunfo.

Al analizar este importante resultado el director técnico del conjunto cementero Martín Anselmi resaltó ante diversos medios de comunicación lo importante que ha sido el desempeño de Urial Antuna dentro de las filas del equipo en el presente torneo y especialmente durante este partido que los coloca en zona directa para la siguiente fase del campeonato.

“Describir a Uriel es redundar, todos sabemos la clase de jugador que es. Por lo general se ve el impacto que tiene, es un atacante. Más allá de dónde juegue no deja de ser un jugador ofensivo. Se ve el impacto que tiene o cuando no lo tiene también se ve”, dijo Anselmi.

“Yo quiero destacar también la entrega, no es fácil repetir como repite él y esa versión de Uriel para mí es la mejor, cuando él nos da todo eso, también eso lo mete en el partido, ya sabemos el jugador que es y estamos felices de tenerlo”, agregó el estratega en sus declaraciones.

Con esta victoria la Máquina de Cruz Azul se ubica en la cuarta posición de la tabla de clasificación con un total de 26 puntos, por lo que una victoria más les permitiría incluso poder avanzar aún más en el tablero en caso de ser favorecidos por los resultados del resto de los equipos en las próximas jornadas del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“Nos propusimos ser nosotros, cada encuentro tenemos que ser nosotros y hoy se vio eso, un equipo que intentó presionar. Por momentos Monterrey tuvo la pelota, nosotros supimos convivir juntos, al final no es simple sacarle el balón todo el partido como lo es Monterrey con la jerarquía que tiene”, destacó.

Anselmi también fue cuestionado sobre el desempeño de los árbitros en este encuentro en el que afirmó que prefirió no verse inmerso en la polémica en la que suelen caer algunos entrenadores dentro del torneo y únicamente se enfocó en el juego.

“Hay cosas que nosotros no podemos controlar, no puedo controlar el clima, no puedo controlar al árbitro, pero sí podemos controlar nuestra emociones y nuestras reacciones, entonces hablamos en el entretiempo que nosotros jugamos contra Monterrey”, destacó.

“No vi la jugada (del segundo gol anulado), no quiero hacer comentarios sobre la jugada porque no la vi. Mis asistentes me dicen que está habilitado, pero yo no la vi, y creo que al final los árbitros están para tomar decisiones, a veces aciertan, a veces se equivocan pero es parte del juego. Si gastamos energía para algo que no podemos controlar, estamos gastando energía para algo que sí podemos controlar”, concluyó.

