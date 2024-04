Thalí García opina de la polémica que hay con Lupillo Rivera dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’

La actriz mexicana Thalí García, quien abandonó ‘La Casa de los Famosos 4’, opinó acerca de la polémica que hay con Lupillo Rivera. El cantante decidió separarse del cuarto Tierra por una discusión con Rodrigo Romeh, quien al igual que él cortejó a Ariadna Gutiérrez.

El revuelo que ha causado esta pelea fue comentado por la artista que escapó hace unas semanas del reality show, por los comentarios que hacían de un posible romance entre ella y el ‘Toro del Corrido’.

A través de su cuenta en X, la famosa escribió: “Y como le dije a Lupillo adentro: ‘Yo por 200.000 dólares no prostituyo ni el alma, ni el cuerpo, ni mis valores’. ¡Excelente semana para todos!”.

Este post fue ambiguo para muchos usuarios en las redes sociales y por eso le preguntaron: “¿Estás diciendo que Ari lo está haciendo? Pfffff qué asco”.

Sin embargo, ella aclaró: “Ufff, dejen de tergiversar. No supongan, no interpreten las palabras de un tercero y menos para ofender. Nada que ver tu comentario”.

Y como le dije a Lupillo adentro: “Yo por 200 mil dólares no prostituyo ni el alma, ni el cuerpo, ni mis valores.”



Excelente semana para todos!



TG. — Thali Garcia (@thaligarce) April 8, 2024

Este mensaje de Thalí García recibió otras opiniones. Algunas de estas fueron: “Si hablas de Lupillo nuevamente me quito el sombrero contigo. No todo vale en el juego. Ari ha sido una dama y en varias ocasiones le ha dicho que no. Seguramente tú también pero no les interesó sacarlo a la luz. Lupillo es un actor más de la producción y juega con las mujeres”, “Yo siempre fui Team Lupillo por eso quise ver esta temporada, pero por más ediciones que la producción pueda hacer Lupillo me decepcionó con sus comentarios tan machistas tratando a Ari como un objeto”.

¿Qué pasó con Lupillo Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’?

Este domingo, al final de la gala de salvación, publicaron un fragmento de un video en el que se veía al mexicano bastante molesto por una romántica sorpresa que le preparó Rodrigo Romeh a la modelo colombiana.

Para el hermano de Jenni Rivera esto fue una falta de respeto, pues ambos habían quedado en que no intentarían nada en plan amoroso con la ex reina de belleza.

Sigue leyendo:

· Danna García le envía un fuerte mensaje a Thalí García, en su lucha contra Telemundo

· El mensaje de Thalí García en medio del conflicto de Maripily con el cuarto Tierra

· Thalí García vs. Manelyk González: la pelea aumenta entre las famosas con fuertes mensajes en redes