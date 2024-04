Álvaro Fidalgo acaba con los rumores y habla sobre su futuro con el Club América

El futbolista español y una de las principales figuras de las Águilas del Club América, Álvaro Fidalgo, decidió acabar con los crecientes rumores sobre su salida del cuadro azulcrema para el venidero mercado de fichajes y detalló que su único deseo actualmente es el de poder conquistar el título de campeón del torneo Clausura 2024 de la Liga MX y el de la Concacaf Champions Cup.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante la conferencia de prensa previa al partido de vuelta de los cuartos de final contra el New England Revolution en el Estadio Azteca; Fidalgo detalló que no le hace caso a los rumores sobre su destino y aseguró que sólo desea apoyar a André Jardine y al resto de sus compañeros a sumar victorias.

“Es un tema que en las últimas semanas me pusieron en 5 equipos diferentes, en la Selección Mexicana, en todos lados, estoy centrado en ganar dos títulos, no pienso en otra cosa, ninguno de nosotros pensamos en otra cosa que no sea salir campeones, de estar en esa final”, expresó.

“No hay nada que ahora mismo no sea América, que no sea salir campeón de los dos torneos, no me importa nada más, no me gusta hablar de mi futuro porque me centro en el presente, en estar en mi mejor versión, sueño con estar en las dos finales, es por lo que hemos luchado en estos meses”, agregó Álvaro Fidalgo en sus declaraciones.

Para finalizar el jugador español aseguró que el partido contra el equipo de la Major League Soccer (MLS) es fundamental para continuar su camino en búsqueda de un nuevo título; aunque se mostró confiado debido a que llegan a dicho enfrentamiento con una ventaja de cuatro goles gracias a la paliza que les propinaron en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

“Es muy importante para todos, estamos luchando por eso, desde el principio del año nos marcamos ese objetivo de estar, de ganar el torneo, mañana tenemos un partido muy importante con la cuenta pendiente de grupo de mejorar en esas vueltas, esperemos conseguirlo, estamos enfocados en los dos torneos, para el equipo y el club es muy importante estar en ese Mundialito”, concluyó.

El mediocampista ha tenido una importante actuación en esta temporada con las Águilas del Club América al disputar un total de 12 partidos en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX en los que ha marcado un gol y brindado una asistencia; dentro de la Concacaf Champions Cup también acumula cinco partidos en los que ha sido protagonista en cada uno de ellos.

