Cardi B desata polémica por decir que se siente ofendida cuando la llaman mexicana

La cantante Cardi B generó polémica en redes sociales luego de decir que se siente ofendida cuando la confunden con los mexicanos.

Fue durante un enlace que hizo con sus seguidores donde la rapera dijo que hay personas que tienden a relacionarla con el país azteca, por lo que grabó un video en el que deja en claro que no es así, poniendo punto final a esta confusión que tienen algunas personas en relación a su origen.

Su clip se viralizó y por supuesto que generó todo tipo de reacciones y comentarios, incluidos los que se daban de saltos porque no es de origen mexicano.

“Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y cosas así, porque no soy mexicana. No soy mexicana”, afirmó. “Imagina llamar ghanés a un nigeriano, llamar jamaicano a un haitiano, o llamar haitiano a un jamaicano, y dime cómo se sentirían ellos”, agregó.

¡Ya la hicieron enojar!😓#CardiB explotó en un clip en IG en el que pidió que dejen de llamarla "mexicana" porque eso la hace sentir "muy ofendida", pues no tiene nada en contra de nuestro país, pero está muy orgullosa de sus raíces dominicanas. Por @javierpoza / Fuente: IG pic.twitter.com/VI0RXKcg5g — JavierPozaInforma (@pozainforma) April 9, 2024

La también compositora, empresaria y actriz de 31 años aseguró que sus nacionalidades son otras.

“No tienen las mismas culturas. Hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes dialectos”, aclaró en el clip.

La popular rapera, nacida en el Bronx y de raíces dominicanas y Trinidad y Tobago, demostró que no tiene muy buen tino al hacer público el material que no ha sido del total agradado de sus admiradores mexicanos.

“No van a seguir borrando mis nacionalidades. No vas a seguir borrando quién soy yo”. Después concluyó diciendo “respeten mi mier**”.

