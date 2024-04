Más eclipses solares: cuáles son las fechas importantes de 2024 y 2025

Los fenómenos astronómicos nunca dejan de sorprendernos, y entre los más impresionantes se encuentran los eclipses solares, eventos que ofrecen espectáculos celestiales que capturan la imaginación de millones alrededor del mundo.

Estos eventos, marcados por la alineación precisa de la Tierra, la Luna y el Sol, ocurren de manera periódica, aunque no con la misma frecuencia ni visibilidad en todas las partes del planeta.

Los eclipses solares ocurren durante la fase de luna nueva, cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la visión del astro rey. Los eclipses solares pueden ser totales, anulares o parciales, dependiendo de la ubicación del observador y de la sombra proyectada por la Luna sobre la Tierra.

Aunque los eclipses solares ocurren con la misma frecuencia de los eclipses lunares, estos son visibles desde un área tan pequeña de la Tierra que es mucho más raro encontrar uno.

Durante un eclipse solar, la sombra de la Luna que se proyecta sobre la superficie de la Tierra tiene solo unos 480 kilómetros (300 millas) de ancho. Esta sombra se compone de 2 partes distintas: la umbra y la penumbra. En la umbra, el Sol está completamente bloqueado, lo que permite a los observadores presenciar un eclipse solar total. Mientras tanto, en la penumbra, el Sol está parcialmente oscurecido, lo que resulta en un eclipse solar parcial para aquellos situados en esa área.

A pesar de que la sombra generada por la Luna es estrecha y el eclipse total solo dura unos minutos, la rotación rápida de nuestro planeta permite que la sombra atraviese un tercio de la superficie terrestre antes de que la alineación entre la Luna y el Sol se desvanezca.

Este fenómeno efímero, pero espectacular, nos recuerda la asombrosa precisión de los movimientos celestiales y cómo influyen en nuestra experiencia diaria en la Tierra. Los eclipses solares son eventos que capturan la imaginación de millones de personas en todo el mundo, brindando la oportunidad de presenciar la belleza y el misterio del cosmos en acción.

Tras la experiencia vivida este lunes con el eclipse solar que pudo apreciarse en gran parte del norte del continente americano, algunos se están preguntando cuándo será el próximo. La respuesta, según la NASA, es que en 2024 y 2025 habrá un par y en seguida te damos más detalles sobre los mismos.

Los eclipses solares que ocurrirán en 2024 y 2025

En este mismo año, el 2 de octubre de 2024, ocurrirá un eclipse anular, el cual será visible en América del Sur y parcialmente en América del Norte y Centroamérica.

Un eclipse anular es un fenómeno fascinante que ocurre cuando la Luna no cubre completamente el disco del Sol, dejando visible un “anillo de fuego” alrededor de la Luna. Esta forma peculiar se debe a que, durante este evento, el Sol, la Luna y la Tierra se alinean perfectamente, pero la Luna se encuentra en su punto más distante de la Tierra en su órbita elíptica.

La distancia adicional impide que la Luna bloquee completamente nuestra visión del Sol, permitiendo que un aro de luz solar brille alrededor de la silueta oscura de la Luna. Es por esta característica distintiva que los eclipses anulares son, a menudo, llamados eclipses de “anillo de fuego”.

Aunque los eclipses anulares ofrecen un espectáculo impresionante, no alcanzan el mismo nivel de impacto visual que los eclipses solares totales. Durante un eclipse anular, la intensidad de la luz solar disminuye, pero el cielo no se oscurece completamente como en los eclipses totales. Además, la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, no se hace visible, lo que constituye uno de los aspectos más sobrecogedores de los eclipses solares totales.

Mientras que el 29 de marzo de 2025 ocurrirá un eclipse parcial, el cual será visible en Europa, Asia, África, América del Norte y del Sur, así como en los océanos Atlántico y Ártico.

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna cubre solo una parte del disco solar desde la perspectiva de un observador en la Tierra. En este fenómeno, la sombra más oscura de la Luna, conocida como umbra, no llega a tocar la superficie terrestre. En cambio, solo la sombra parcial, llamada penumbra, se proyecta sobre la Tierra.

Durante un eclipse solar parcial, los observadores pueden presenciar cómo la Luna parece morder gradualmente el borde del Sol, creando una imagen impresionante en el cielo. A medida que avanza el eclipse, la cantidad de luz solar bloqueada por la Luna varía según la posición del observador y la fase del eclipse en ese momento específico.

La NASA ha anunciado que el próximo eclipse total de sol que atravesará Norteamérica tendrá lugar el 23 de agosto de 2044. Este fenómeno astronómico será un espectáculo único, tocando principalmente Canadá y solo 3 estados de los Estados Unidos.

Según las predicciones de los científicos, el eclipse de 2044 comenzará su recorrido sobre Groenlandia, extendiéndose a través de Canadá y finalmente siendo visible desde Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur en los Estados Unidos. Ciudades como Williston y Dickinson en Dakota del Norte, y Great Falls en Montana, estarán directamente bajo la ruta de la totalidad, brindando la oportunidad de presenciar la oscuridad total a sus habitantes y visitantes.

Pero eso no es todo. Tras el fenómeno de 2044, el eclipse total de sol del 2045 promete ser aún más grandioso y accesible para un mayor número de personas en el continente americano. Se espera que este evento astronómico oscurezca los cielos desde California hasta Florida, pasando por estados cruciales y ciudades emblemáticas como Reno en Nevada, Colorado Springs, en Colorado, y Orlando, en Florida.

Lo más notable del eclipse del 2045 es su alcance. No solo será observable en una amplia franja de los Estados Unidos, sino que también atravesará varios países de América Latina, como Haití, República Dominicana, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Brasil. Este espectáculo sin precedentes ofrecerá una experiencia única a millones de personas en la región.

