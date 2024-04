Edith Márquez se casó con Iñaki Marcos en Tlaxcala

La cantante y actriz Edith Márquez se casó con Iñaki Marcos, técnico de producción de eventos en shows, tras casi dos años de noviazgo.

La ceremonia se realizó ayer en Val’Quirico, en San Miguel Xoxtla, Tlaxcala, donde acudieron familiares y amigos cercanos como el cantante Carlos Cuevas, quien fue uno de los testigos de honor y se encargó de compartir algunas imágenes del momento a través de sus redes sociales.

La intérprete de “Mi Error, Mi Fantasía” y “Aunque Sea en Otra Vida”, también estuvo acompañada de sus hijos Sebastián y Nicolás, fruto de su relación con el músico Alberto Sánchez, con quien estuvo casada poco más de 15 años.

Edith Márquez, de 51 años, no solo vive una de sus etapas más felices a nivel personal, sino también en la laboral, pues se encuentra inmersa en su gira “25 años Frente a Ti”, con la que llegará al Auditorio Telmex el próximo 10 de mayo, para celebrar a las madres.

¿Familia de Edith Márquez en desacuerdo con la boda?

Hace unos días, Vicky López, una de las reporteras del programa ‘Todo para la mujer’, fue la encargada de dar la información. Dijo: “Es una boda civil. Se casa por las leyes. No crean que es un ritual. No crean que es nada. Es por la ley. Ya está confirmada la familia del novio, pero la de Edith Márquez no está confirmada. Eso me dice que no están muy de acuerdo con esta unión”, reveló.

Esta relación ha traído todo tipo de rumores, incluidos los que aseguran que las familias de los involucrados no están de acuerdo con la unión. López, la reportera, dijo en el programa: “Yo espero que la apoyen, que esto solo sea un rumor, pero que en realidad la apoyen y la acompañen en este día que representa felicidad”.

