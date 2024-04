Elizabeth Gutiérrez dice lo que falló con William Levy y revela si está lista para un nuevo amor

Elizabeth Gutiérrez y William Levy fueron una de las parejas más mediáticas y seguidas en el mundo del espectáculo, pero también lidiaron con constantes rumores de infidelidades y problemas durante el tiempo que sostuvieron una relación sentimental. A pesar de haber tratado de mantener su vida privada alejada de los escándalos, esta vez la presión mediática y la falta de comunicación entre ambos fue más fuerte que su amor.

La actriz y presentadora de televisión, de 45 años, el pasado martes reveló en exclusiva a ‘HOLA!’, que luego de tantos rumores, el fin de su relación con Levy llegó tras haber estado juntos desde hace dos décadas. A su vez, estuvo esperando valores que simplemente se ausentaron: “Creo que una relación es basada en amor y respeto. Y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal“.

¿Elizabeth Gutiérrez está lista para un nuevo amor?

“No, todavía creo que ni siquiera he pensado en eso, para nada. O sea, ahorita, como te digo, es solucionar mi vida, la de mis hijos, todo mi entorno y después la vida que me sorprenda. Me gusta estar enamorada, me gusta estar en pareja, eso es mi estado de felicidad. Imagínate, estuve con él 20 años, entonces es todo lo que sé. Así que no… creo que ahorita estoy definitivamente enfocada en mi carrera y mis hijos”, añadió durante la conversación.

Elizabeth Gutiérrez prefiere darse un tiempo antes de rehacer su vida amorosa con otro hombre. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“Siempre he tratado de ser transparente con todo el mundo. Siempre he tratado de ser… Y bueno, tú me conoces por varios años ya y creo que no he cambiado. Sigo siendo la misma mujer y cuando no tengo nada que decir o no quiero hablar de cierto tema, mejor no digo nada. Me cuesta muchísimo sentarme aquí. Y no es por… y tú sabes lo privada que soy también. Soy muy privada en estas cosas, pero antes de que alguien más decida por mí y cuente algo sobre mi vida, prefiero ser yo a sentarme y que lo escuchen de mi boca, lo que yo siento, lo que yo… Perdón (rompe a llorar)“, dijo a la mencionada revista.

Gutiérrez y Levy tendrán que reorganizar sus vidas y enfrentar juntos el difícil proceso de separación. Esperamos que puedan superar este momento con la madurez y el respeto que siempre han demostrado y que puedan encontrar la felicidad y la paz que tanto merecen.

