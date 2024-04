¿Elizabeth Gutiérrez ante nueva infidelidad?: “Si cualquiera puede tenerlo, yo no lo quiero”

Ayer en las historias de Instagram de Samadhi Zendejas se pudo ver ver un video en el que aparece William Levy conduciendo su vehículo. Además de que se le ve sonriente y cantando, la actriz escribió la siguiente pregunta: “Quién cree que tiene mejor playlist?, ¿William Levy o yo?”.

Elizabeth Gutiérrez rompe el silencio para El Gordo y la Flaca y habla de los rumores de separación

Es importante recordar que los actores protagonizaron recientemente la historia “Vuelve a Mí”, una telenovela original de Telemundo, de ahí es que nació esta amistad entre ellos. Es importante destacar que, de nuevo, en el video no se les ve a ninguno de los dos en actitud de pareja.

Nadie puede decir que por la reproducción ellos estén sosteniendo una relación amorosa, en ningún momento se les ve siento cariñosos. Lo único que refleja este video es a William cantando, pasándola bien, sonriendo contento.

Ahora, la razón por la cual muchos hablan de infidelidad es por una serie de mensajes compartidos por Elizabeth Gutiérrez en sus historias de Instagram, los cuales han detonado las alarmas de separación, otra vez. En el primer mensaje se lee lo siguiente: “Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue”. El segundo es más directo y parecía hasta una declaración de intenciones: “Si cualquiera puede tenerlo, yo no lo quiero”.

En el último texto que compartió Elizabeth se lee una frase de Pablo Bendala: “Sí, ella sabe sonreír mientas se rompe por dentro”.

Lamentablemente este tema de la infidelidad en la relación que llevan Elizabeth y William es recurrente, parece que no hay año en el que los medios de comunicación no saquen una noticia como ésta. Pero también es cierto, que después de la tempestad a ellos les llega la calma y los volvemos a ver juntos y en familia. Hoy se espera que esto sea igual que siempre.

Son muchas los rumores sobre las relaciones amorosas que le adjudican al actor, más ni una ha sido capaz de alejarlo por completo de la mamá de sus hijos, por esto mismo son pocos los que creen que ahora algo diferente vaya a suceder.

