Hispano que apuñaló más de 70 veces a su madre en Florida pensó muchas veces en hacerlo

Emmanuel “Manny” Espinoza, el estudiante acusado de matar a su mamá a puñaladas en Florida, confesó a detectives que llevaba “mucho tiempo” pensando en asesinarla.

Los hechos por los que Espinoza, de 21 años, fue acusado se reportaron, a eso de las 2 p.m. del sábado pasado, en Frostproof.

Ese día, el muchacho salió de la Universidad de Florida en Gainesville, donde estudiaba medicina, y se dirigió a la vivienda donde se encontraba su madre.

Espinoza apuñaló a Elvia Espinoza, de 40, más de 70 veces cuando ella abrió la puerta de su casa.

Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Espinoza dijo a los detectives que su madre lo sacaba de quicio desde pequeño, pero que la amaba.

“Hablamos con él y confesó. Él dijo: ‘Sabes, he querido matar a mi madre desde hace muchos, muchos, años porque me ponía los nervios de punta’”, declaró Grady Judd, el sheriff del condado de Polk, en una conferencia de prensa.

“Quiero que comprendan que ella estaba muy orgullosa de sus logros al ir a la Universidad de Florida y graduarse como el número uno en su generación de secundaria. Y luego quiero que comprenda que él asesinó brutalmente y lo confesó”, añadió el alguacil.

Según detalló Judd, el muchacho apuñaló a su madre en el pecho y el estómago porque sabía que eran áreas estratégicas para provocarle la muerte a alguien.

Tras el ataque, el joven se percató que se había cortado la mano y fue a la cocina a lavar el cuchillo y limpiarse la sangre.

Supuestamente, en un momento, volteó hacia dónde su progenitora y le preguntó sobre la ubicación del Neosporin, pero la mujer ya estaba sin vida. Neosporin es un ungüento para evitar infecciones cutáneas.

Posteriormente, el sospechoso llamó al 911 para alertar el ataque.

Las autoridades además revelaron que, al momento del apuñalamiento, el joven escuchaba la canción de Jay-Z y Kanye West, “No Church in the Wild” (No hay iglesia en lo salvaje), a través de sus auriculares. El tema hace alusión a la condición humana versus la divina.

“Es uno de los asesinatos más extraños que hemos enfrentado en mucho tiempo”, desribió Judd.

Espinoza, identificado como un estudiante ejemplar, no tenía antecedentes criminales y tampoco de salud mental o abuso de drogas.

Espinoza fue acusado de asesinato en primer grado y manipulación de evidencia. Permanece detenido en la cárcel del condado de Polk.

