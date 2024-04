Samadhi Zendejas es atacada tras Elizabeth Gutiérrez confirmar que no sigue con William Levy

En diversas oportunidades, William Levy ha sido acusado de haberle faltado el respeto a Elizabeth Gutiérrez estando con otras mujeres al mismo tiempo que con ella. Sin embargo, el pasado martes en horas de la noche, la actriz de 45 años ofreció una exclusiva a ‘HOLA!’, donde dijo que luego de 20 años juntos todo llegó a su fin.

Las declaraciones se registraron justo a pocos días de ella haber compartido un contundente mensaje a través de sus redes sociales, y es que escribió: “Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue así“. Todo sucedió luego de que Samadhi Zendejas subiera un video en el mismo carro con Levy.

Seguidores atacan a Samadhi Zendejas

William Levy aprovechó las historias de Instagram para enviar un contundente comunicado, hecho que podría estar relacionado con las palabras de Elizabeth, aunque los comentarios negativos en contra de Samadhi no han parado tras conocerse que la pareja luego de tanto tiempo decidieron dejar todo hasta ahí.

“¿Por qué dicen que se tiró un matrimonio?, no entiendo. ¿Ella está soltera, no?”, “Que feo que para ser feliz tengas que hacer sufrir a otra mujer. Irina 2.0 dejo de seguir tu carrera por eso”, “Está bonita, pero nada que ver con Elizabeth, ella es súper bella y elegante”, “Por eso ya ella no me gusta, la encuentro corriente y es bien obvio el coqueteo con Levy por Dios, son tal para cual”, son algunas de las opiniones más recientes en su post.

Samadhi Zendejas recibe demasiados comentarios negativos y la ven como la culpable de la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Crédito: Mezcalent

“Sigue publicando a Levy en tu historia para burlarte del dolor de Elizabeth porque cuando te toque sufrir a ti NADIE le va a importar”, “Samadhi tu tan bella y tanto hombre soltero que seguro está detrás de ti por qué quieres meterte en un quilombo que NO VALE LA PENA”, “Promueves el feminismo empoderamiento solidaridad y qué feo que tú no lo implementas”, “La nueva ZORRINA BAEVA”, “El pecado destruye, ten miedo de las consecuencias porque de esas nadie se escapa”, fueron otras reacciones.

