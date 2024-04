Adrián Uribe da un giro profesional inesperado: “Voy a incursionar en la política”

El reconocido comediante y actor Adrián Uribe expresó que ha tomado esta difícil decisión debido a su preocupación por la situación actual de su país y la necesidad de hacer algo al respecto. El mexicano explicó que se unirá a un partido político en el que confía y buscará llegar a un cargo público para poder contribuir positivamente a la sociedad.

“Hola a todos. Bueno, quise hacer este video porque tengo algo muy importante que compartirles. Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado, me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa. A mí de verdad no me queda más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante todo este tiempo“, expresó en un video subido a la red social de la camarita.

Uribe también aprovechó para agradecer a sus fans por todo el apoyo y cariño que le han brindado a lo largo de su carrera artística, y les pidió comprensión y apoyo en esta nueva etapa de su vida. Aunque no dio detalles específicos sobre sus planes políticos, aseguró que seguirá manteniendo contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Este es el momento de regresarle algo a mi país, sí, voy a incursionar en la política y lo voy a hacer por todos nosotros, porque tú y yo sabemos que México necesita más que un político o un ser humano, alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y que sea honesto. De verdad no los voy a defraudar. Cuenten conmigo, yo sé que contaré con ustedes”, agregó durante el anuncio.

Seguidores le envían mensajes Adrián Uribe

“No le debes nada al país, así déjalo. De corazón; así déjalo”, “De actor a político es como de futbolista a basquetbolista. Estás acciones hacen que la política en México apeste”, “Me pregunto cuál es tu preparación académica para aspirar dirigirnos”, “No, pues un Alfredo Adame ll”, “Pensé que solo eras payaso en la TV, pero ya vi que también en la vida real”, “Si fueras un mexicano ejemplar no aceptarías un cargo en la política porque no sabes nada de ello y ejemplarmente lo rechazarías. Qué pena”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Adrián Uribe asegura que sus abogados salvaron su patrimonio de un embargo

· Adrián Uribe regresa con “De Noche, pero Sin Sueño” con Wendy Guevara y ¿Thalía?

· Adrián Uribe celebra el regreso del show “De Noche pero Sin Sueño”, al que describe como una herramienta para hacer reír a los latinos en EE.UU.