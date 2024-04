Agenda de eventos: Qué hacer en Nueva York del 11 al 17 de abril

Bad Bunny en el Barclays Center

Los fanáticos de Bad Bunny tendrán una gran fiesta este fin de semana ya que el cantante se estará presentando durante tres noches seguidas (jueves, viernes y sábado) en el escenario del Barclays Center (620 Atlantic Ave, Brooklyn). El fenómeno musical puertorriqueño está promocionando su más reciente álbum, “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”, con la gira “Most Wanted”, producida por Live Nation y Rimas, con la que está recorriendo más de 30 ciudades del país. Su ya legendaria y enérgica presencia escénica, que ha arrasado en todo el mundo, será el marco de éxitos como “Titi me preguntó”, “Mónaco”, “Callaíta” y “Dákiti”, por mencionar algunos. A las 8:00 pm. Boletos: ticketmaster.com.

Foto: Amy Harris/Invision/AP

“The Joy of Sake”, la mayor cata de sake del país

“The Joy of Sake”, la mayor cata de sake del mundo fuera de Japón, regresa a Nueva York este jueves 11 de abril con un récord de 578 sakes de nivel de competición disponibles para degustar junto con aperitivos de los mejores restaurantes, como el recién inaugurado ILIS, Mishik, Sake No Hana, Bond St, Sakagura, Gugu Room, Rule of Thirds, Cha An, Sen Sakana, Taru, Juban, Sen Sag Harbor, Yopparai y Zuma, entre otros. Celebrando 20 años desde su debut en 2004, The Joy of Sake muestra el antiguo arte de la elaboración de esta bebida con una cata donde los asistentes pueden degustar todo el espectro de estilos en las categorías premium daiginjo, ginjo y junmai de cada región productora de sake en Japón, incluyendo más de 300 sakes que no están disponibles en EE.UU. De 6:30pm a 9:30pm en el Metropolitan Pavilion (125 W. 18th Street) Boletos en www.joyofsake.com.

Foto: KK Chote/MST Creative PR

Festival para audiencias neurodiversas

El “Big Umbrella Festival” regresa esta semana al Lincoln Center para un fin de semana de programación diseñado con y para audiencias neurodiversas. Lanzado en 2018, el festival comparte enfoques únicos para experiencias artísticas multisensoriales, interactivas y atractivas. Los eventos de este año incluyen una colaboración con el Festival de Cine ReelAbilities, el festival más grande del mundo dedicado a mostrar películas innovadoras de y sobre personas con discapacidades; una pieza de baile interactiva con música, Playful Tiger; Motus’ TREE, A World in Itself, un universo interactivo y multisensorial envuelto en luz suave, música y silencio; un concierto de piano del galardonado artista Lachi; y Daedalum de Architects of Air, un laberinto experiencial para que los invitados exploren con túneles serpenteantes y cúpulas coloridas. Desde el viernes 12 al domingo 14 de abril. Información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Sylvie-Ann Paré

Festival Día de la Tierra 2024

Este domingo 14 de abril, de 12:00 a 6:00 pm, la plaza Union Square(Calle 17 Este y Park Avenue South, será sede de un evento comunitario y familiar para exigir acción climática y justicia ambiental. El festival anual contará con exposiciones de docenas de organizaciones ambientales y campañas climáticas, talleres interactivos, actuaciones en vivo de DJs, una instalación artística especial titulada Amazonia 3.0, actividades para niños, alimentos sostenibles y más. Gratis y abierto al público. Información:https://www.earthdayinitiative.org.

Foto: Cortesía

Exposición fotográfica mexicana

Los fotógrafos mexicanos María Prieto y Pablo Íñigo Argüelles (Proyecto Análogo) inaugurarán este domingo 14 de abril la muestra «Thawed City» (Ciudad en Deshielo), su primera exposición internacional en solitario, la cual ofrece una visión única de su trabajo realizado principalmente en ciudades como Puebla, Veracruz y Ciudad de México, entre los años 2017 y 2023. La muestra, que además ofrecerá algunas piezas a la venta, se conforma por treinta fotografías inéditas que observan muy de cerca la decadencia, la tradición y el cambio de la urbe mexicana. María Prieto y Pablo Íñigo Argüelles fundaron Proyecto Análogo en 2017, una iniciativa multidisciplinaria que explora la fotografía, la literatura y el diseño editorial a través de diversos formatos analógicos. En el Gala Art Center (15-08 121st Street, College Point, Queens). Información: https://www.galaartcenter.org

Foto: Cortesía María Prieto y Pablo Iñigo

Domingo gratuito en el Museo Whitney

Este domingo 14 de abril, el Whitney Museum de Arte Americano tendrá cuentacuentos gratuitos en colaboración con la Biblioteca Pública de Nueva York, como parte de los Domingos Gratuitos del Segundo Domingo en el museo. Este día especial también brinda la oportunidad de explorar la recién inaugurada Biennial de Whitney 2024: Mejor que lo Real. Los cuentacuentos se llevarán a cabo en el vestíbulo del Museo a las 11 am, 1 y 3 pm, en inglés y español, para familias y visitantes de todas las edades. Este mes, los cuentacuentos presentarán la lectura del querido cuento infantil “Millones de Gatos”, escrito e ilustrado por la artista Wanda Gág, cuyo trabajo se destaca actualmente en el museo. Información: whitney.org/visitar/segundos-domingos.

Foto: Whitney Museum

“Las SinSombrero” en el Teatro Thalía

El Teatro Thalia presenta “Las SinSombrero flamenco”, un espectáculo de música, cante y baile flamenco basado en las mujeres artistas españolas de “La Generación del 27” conocidas como “las sinsombrero”, que creían en una sociedad justa buscando autonomía, carreras profesionales y libertad intelectual igual que los hombres. Dirigido por Yloy Ybarra, creado y coreografiado por Elisabet Torras y producido por Ángel Gil Orrios, con las bailaoras Elisabet Torras y Juana Cala y la artista invitada Victoria “La Grianera”. En la música estarán la cantaora-bailaora Barbara Martínez, la cantaora Olyda Ola y el guitarrista Adrián Alvarado. Hasta el 21 de abril, jueves-viernes-sábados a las 8:00 pm y domingos a las 4:00 pm. El Thalia Spanish Theatre está ubicado en el 41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside (Queens). Boletos: www.thaliatheatre.org o llamando al (718) 729-3880.

Foto: Cortesía

Exhibición “Dogs of New York”

Los amantes de los perros tienen una cita obligada en la Galería de Arte Moshava (45 W 8th Street, Second Floor) donde se está exhibiendo la exposición “Dogs of New York”, que presenta las ilustraciones a bolígrafo Bic del artista israelí Shani Nizan, quien se ha dedicado a retratar a las mascotas favoritas de los neoyorquinos. El artista acostumbra a regalar sus trabajos estilo postal a los dueños de los animales, pero ahora muchas de sus obras se juntaron en esta muestra donde el creador se sumerge en la cultura canina de Nueva York, explorando diferentes razas y vecindarios en toda la ciudad. Hasta el 18 de abril. Más información: https://www.moshavaart.com.

Nuevo show Off-Broadway: Stalker

Los magos e ilusionistas suecos Peter Brynolf y Jonas Ljung acaban de hacer su debut teatral en Nueva York con su show “Stalker”, que combina magia callejera, asombrosas ilusiones y mentalismo físico, dejando a las audiencias tanto emocionadas como perplejas. En la sociedad de hoy en día, nadie está oculto, todos están siendo acosados y todos se han convertido en acosadores. “Stalker” es un innovador, divertido y creativo espectáculo de magia de 90 minutos que, basado en esa premisa, desarrolla una gran variedad de trucos de mentalismo físico, con un giro argumental que el público no se espera. En el New World Stages (340 West 50th Street). Entradas en https://stalkershow.com/