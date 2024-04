Dominicano David Ortiz nombró al venezolano Ronald Acuña Jr como el mejor jugador de MLB

El debate es muy amplio cuando se habla del mejor jugador en la actualidad de todas las Grandes Ligas, pero sin lugar a dudas el nombre del venezolano Ronald Acuña Jr. debe figurar en las listas.

Acuña Jr. hizo historia en la campaña 2023 con los Atlanta Braves al convertirse en el primer jugador con 40 jonrones y 70 estafadas en la historia de Las Mayores.

La temporada regular 2023 resultó una de las mejores actuaciones de Acuña Jr. en su trayectoria en la MLB. No obstante, desde el momento en el que firmó un contrato por ocho años y $100 millones de dólares su habilidad de juego tomó un rumbo directo hacía la cima.

Tras semejante actiuación, el dominicano David Ortiz opinó que hay un pelotero por encima de nombres como: Mookie Betts, Fernando Tatis Jr y Juan Soto. Para el Salón de la Fama, el mejor en la actualidad es el venezolano Ronald Acuña Jr.

Ortiz confeso: “Ninguno de ellos está por encima de Ronald Acuña Jr”. De esa forma se acabó el debate para el pelotero ex jugador de Medias Rojas de Boston.

“Si viene Mookie y gana el MVP este año, entonces es Mookie. Los números son los que hablan, yo no me confundo”, comentó Ortiz en Instagram. “Acuña ese baby está TOP, para mí no hay nadie por encima de él ahora mismo. Estamos corriendo pegaditos, está Mookie Betts, está el l0c0 mío Juan Soto y Fernando Tatis Jr., quien está a la vuelta de la esquina, pero yo entiendo que allá arriba está Ronald Acuña Jr.” explicó Ortiz.

Por último, “Big Papi” cerró con una gran frase “Al l0c0 hay que reconocerle lo suyo”. En el caso, de que Ronald Acuña Jr. se mantenga sano a lo largo del año, probablemente registre números similares que le valió el MVP en el 2023. Con su habilidad, fuerza y velocidad no tendrá mayores problemas.

David Ortiz pidió a Bravos nuevo contrato para Acuña Jr.

Big Papi es una de las tantas figuras públicas vinculadas a las ligas mayores que considera que los Bravos de Atlanta debería hacer un ajuste en el pacto laboral del venezolano, en pro de mejorar las prestaciones económicas de quien es probablemente la cara actual de la organización.

“Ronald Acuña Jr. merece que los Bravos le den un contrato nuevo. Para mí él vale $500 millones de dólares. Es un jugador que puede hacer todo en el terreno”, declaró el dominicano.

Aunque el pelotero de 25 años había demostrado su talentos en diversos ejercicios, fue en 2023 cuando terminó de explotar al liderar todo MLB en hits (217), anotadas (149), bases robadas (73), OBP (.416), OPS (1.012) y bases totales (383), siendo el primer jugador en la historia con al menos 40 jonrones (41) y 70 estafadas, al tiempo de remolcar 106.

