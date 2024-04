USPS planea aumentar sus precios en julio

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) está preparando un aumento en los precios de sus servicios para julio de este año.

Esta propuesta marcaría uno de los mayores ajustes de tarifas en la historia del USPS.

Hace apenas unos meses, en enero de este año, el costo de una estampilla de correo de primera clase Forever aumentó a ¢68 centavos, un alza de ¢2 centavos respecto al precio anterior.

Sin embargo, el 9 de abril, USPS anunció en un comunicado de prensa que había solicitado a la Comisión Reguladora Postal (PRC, por sus siglas en inglés) una nueva subida de precios.

De ser aprobada, la estampilla Forever de primera clase tendrá un incremento de ¢5 centavos, alcanzando los ¢73 centavos a partir del 14 de julio.

Este aumento es el más elevado que se ha propuesto durante la gestión de Louis DeJoy, el actual Director General de Correos, quien ha indicado que planea continuar con estos aumentos anuales como parte de su plan de 10 años “Delivering for America” (Entregando para América).

Desde su inicio en 2021, los aumentos han variado entre ¢2 y ¢3 centavos cada vez.

El USPS ha justificado estos aumentos de tarifas como necesarias para alcanzar la estabilidad financiera que busca con su plan decenal.

Según la agencia, estos ajustes resultarán en un incremento aproximado del 7.8% en los precios de los productos de servicios de correo.

A pesar de las afirmaciones del USPS de que sus tarifas siguen siendo de las más accesibles del mundo, no todos están convencidos de la necesidad de estos aumentos.

Keep US Posted, un grupo de defensa de consumidores, organizaciones sin fines de lucro, periódicos y pequeñas empresas, ha expresado su desacuerdo.

Kevin Yoder, ex congresista republicano de Kansas y director ejecutivo de Keep US Posted, criticó la frecuencia de estos aumentos de precios y su relación con la inflación.

“El USPS consistentemente culpa a la inflación por los frecuentes aumentos en el franqueo, pero la inflación es solo un punto de discusión, cuando los aumentos de tarifas son consistentemente mucho mayores que el Índice de Precios al Consumidor”, declaró Yoder.

Además, Yoder argumentó que estos aumentos están causando una caída desastrosa en la cantidad de correo que se envía, que sigue siendo la principal fuente de ingresos para el USPS.

