¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4, hoy 11 de abril?

El cuarto tierra corre verdadero peligro, por primera vez en La Casa de los Famosos 4. Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh y Maripily Rivera entrarán al SUM este próximo lunes 15 de abril junto a Geraldine Bazán y Patricia Corcino.

Este fue el rating de La Casa de los Famosos 4, la noche que La Divaza abandonó la competencia

El público, de momento, parece estar molesto con Maripily porque no aparece arriba en las encuestas, al contrario. Los fans que ahora la ven con tierra, después de toda una campaña de desprestigio en su contra, están dándole la espalda en esta nominación. Ya lo dijo Carlos Adyan, conductor de En Casa con Telemundo, al “Huracán Boricua” le conviene más seguir sola que con Romeh y compañía.

Los tres últimos lugares en votaciones los ocupan: Romeh, Patricia Corcino y Maripily. La jugada al final del día parece haberle salido casi perfecta a Lupillo Rivera, porque casi logró meter a todo el cuarto tierra en el SUM, sólo Clovis Nienow se salvó, aún cuando éste recibió un punto de parte del cantante, con esto llegó a cinco puntos en total, más no sirvió para que entrara en la tabla de nominación.

Al final es importante reconocer que el resultado de la eliminación del próximo lunes es importante, porque si llega a salir un habitante del cuarto tierra, estos entenderán que en efecto Lupillo Rivera sí tiene poder e influencia no sólo en la casa, sino en la opinión del público que mira y vota durante las galas.

Por otra parte, también es cierto que Lupillo ha empezado a encontrar aceptación en los televidentes y en las redes sociales, porque aún y cuando muchos lo rechazan por sus actitudes hacía Ariadna Gutiérrez, también es cierto que son más, ahora, los que no compran las actitudes de Rodrigo Romeh, a quien no le creen sus disculpas hacía Maripily Rivera. Además, la nueva campaña que éste quiere protagonizar en contra del “Toro del Corrido”, también le está jugando en contra, al joven talento mexicano, ya que ahora son más los que creen que el manipulador en ese juego es él y no únicamente Guadalupe Rivera.

