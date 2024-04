“No me queda mucho tiempo de vida”: Exestrella de New York Knicks lanza desesperado mensaje

Nate Robinson es un recuerdo obligatorio para la mayoría de los fanáticos de la NBA de los años 2000, pues su juego explosivo resaltaba en todos las canchas y especialmente en el Madison Square Garden, cuando vistió el uniforme de los New York Knicks.

Con sus 175 centímetros de estatura, el base fue drafteado en 2005 por los Phoenix Suns pero traspasado inmediatamente a los New York Knicks.

Fue en la ‘Gran Manzana’ donde vivió sus mejores años en la NBA, antes de convertirse en un jugador con un papel mucho más secundario que recaló hasta en siete equipos más antes de retirarse en 2015.

Pero si por algo sigue siendo recordado Nate Robinson es por la espectacularidad de sus mates. A pesar de su ‘corta’ estatura, Robinson ganó en tres ocasiones el concurso de mates de la NBA, siendo especialmente célebre la edición de 2009, en la que superó a Dwight Howard con un mate de leyenda.

Pero en la actualidad Robinson atraviesa desde hace dos años problemas severos de salud, ya que padece insuficiencia renal y en las últimas horas confesó que su situación es cada vez más grave, debido a que necesita un trasplante de riñón para seguir viviendo.

El exjugador describió el calvario que vive a diario y la lucha que lleva desde hace cuatro años con la búsqueda -hasta ahora infructuosa- de conseguir un donante.

“Sé que no me queda mucho tiempo de vida si no puedo conseguir un riñón. No me quedará mucho tiempo de vida. Así que sólo quiero aprovecharlo lo mejor que pueda”, le dijo Robinson al medio británico Daily Mail.

Con 650 partidos jugados en la NBA y un promedio de 11 puntos en 22.5 minutos por partido, el oriundo de Seattle relató que luego de hacerse diálisis sufre de vómitos frecuentes y dolores que lo dejan internado en el hospital durante uno o dos días.

“El cuerpo de algunas personas rechaza la diálisis. Gracias a Dios que el mío lo acepta y puedo vivir… si no fuera a diálisis, probablemente no viviría más de una semana o dos. Así que es serio, no te puedes perder ni un día. Entro tres días a la semana, cuatro horas al día y me limpian la sangre para sacar mis toxinas. Me ayudan mucho porque así es como vivo”, continuó Nate.

La “máquina”, tal como describe el ex base de los Knicks al proceso de diálisis al que se somete, lo ayuda para mantenerlo con vida en este duro momento. “Simplemente estoy disfrutando los momentos en los que me siento saludable. Intento salir con mis hijos, ver a mi familia y jugar al básquet, hacer las cosas que amo. Todavía trato de hacer todo lo que puedo para mantenerme y sentirme lo más normal que se pueda, ser lo más humano posible”, agregó.

Seguir leyendo:

Obi Toppin “vuela” para coronarse en el concurso de mates en la NBA [Video]

Video: ¡Mira este insólito ‘caño’ humano en la liga de desarrollo de la NBA!

Los 10 mejores momentos del concurso de clavadas