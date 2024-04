Óscar de la Hoya se siente confiado en organizar una pelea entre Pitbull Cruz y Ryan García

El reconocido promotor de boxeo y antiguo peleador, Óscar de la Hoya, se mantiene bastante activo con la búsqueda de nuevos peleadores que puedan enfrentar a Ryan García en su próximo combate y así regresarlo a los cuadriláteros; uno de los principales candidatos para este hecho es justamente el mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz que recientemente salió victorioso en un candente combate que protagonizó contra Rolando ‘Rolly’ Romero.

Durante una entrevista ofrecida para Fighthub el icónico ‘Golden Boy’ afirmó que sería un sueño para él poder trabajar de manera conjunta con Manny Pacquiao y Sean Gibbons para llegar a un acuerdo en un combate entre García y Cruz al ser ellos dos los promotores del peleador mexicano.

“Me encantaría (esa pelea). Sería una pelea divertida y sería un placer trabajar con Manny Pacquiao, y un placer trabajar con Sean Gibbons. Siento que esa pelea puede hacerse fácilmente, realmente se puede. Así que sí, me encantaría hacerlo”, expresó Óscar de la Hoya en sus declaraciones sobre el combate.

De la Hoya también aseguró que le gustaría poder organizar un combate entre Ryan García y Rolly Romero luego de haber visto el combate que mantuvo contra Cruz recientemente; sostuvo que a pesar de haber sido vencido por su contrincante el pugilista demostró buenas cualidades en el ring y aseguró que sería un interesante rival para su peleador.

“Rolly está terminado, quedó expuesto. Me cae bien como persona. cuando hablé con él fue educado y buena persona, pero con toda la basura que habló de mí, ya no lo respeto. Como peleador, arriba del ring, quedó expuesto. Así que no hay nada que trabajar entre Ryan y Rolly”, afirmó el exboxeador.

Óscar de la Hoya se ha mantenido bastante activo recientemente con su deseo de poder lograr el regreso de Ryan García a los cuadriláteros luego de las duras críticas que ha recibido el peleador mexicoamericano por su presunta muerte y los constantes actos mediáticos que realiza por medio de sus redes sociales.

Sigue leyendo:

–Canelo Álvarez vencedor: La Inteligencia Artificial reveló su ganador para la pelea de mexicanos

–John Ryder se une a la previa entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía ¿Quién ganara?

–Murió O.J. Simpson a sus 76 años tras una lucha contra el cáncer