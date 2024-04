Presidente de Conmebol reveló que van 750,000 entradas vendidas para la Copa América 2024

Falta poco más de dos meses para el inicio de la Copa América 2024 que se llevará a cabo por segunda vez en menos de 10 años en territorio estadounidense. Además le servirá al país norteamericano como ensayo para la Copa del Mundo 2026 la cual albergarán junto a México y Canadá.

Para el venidero torneo continental ya se conocen los 16 participantes y las 14 sedes en 14 ciudades que albergarán la máxima cita del fútbol americano esta vez en conjunto con Concacaf.

Las expectativas para este torneo son bastante altas por el gran crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Además la presencia de Messi en la MLS le ha dado el impulso necesario.

Es por eso que a falta de dos meses para el inicio de la copa el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmó en el 78 congreso de la confederación que actualmente ya se han vendido 750,000 entradas para la Copa América 2024. Un número que sin duda asoma el gran torneo que se avecina.

Trofeo de la Copa América. Crédito: AP

Domínguez además aseguró que esta cifra de 750,000 entradas vendidas es mucho más de lo esperado a vender faltando tanto tiempo para el inicio de la competición. Por otro lado también aseguró que es la mitad de lo proyectado, pues la Conmebol espera vender 1,500,000 de entradas durante toda la Copa América 2024.

Precio de las entradas para la Copa América 2024

Conmebo empezó la venta de entradas a través de su página oficial a mediados de febrero. Por lo que el gran número de tickets vendidos en tan solo mes y medio sorprende a los propios organizadores.

Los costos de las entradas para ver los partidos de la Copa América varían bastante según la instancia, sede y partido. Estos son algunos de los precios que se podían ver en la web oficial de Conmebol a la hora de comprar.

Argentina vs. Canadá (debut de la Copa América) – desde $279 dólares hasta $1,150 dólares

México vs. Jamaica – desde $79 dólares hasta $900 dólares

Estados Unidos vs. Bolivia – desde $38 dólares hasta $759 dólares

Partidos de cuartos de final – desde $180 dólares hasta $900 dólares

partidos de semifinal – desde $410 dólares hasta $1,100 dólares

Final – aún no disponible para la venta

A romper el récord de la Copa América Centenario

En 2016 la edición por los 100 años de la Copa América se llevó a cabo en Estados Unidos. En aquella oportunidad la competición tuvo una asistencia de 1,504,635 personas (47,019 por partido).

Es por eso que Conmebol pronostica una asistencia similar para esta copa. Sin embargo, parece que en 2024 podría incluso romper el récord de asistencia de la pasada Copa América 2016.

Sigue leyendo:

· Conmebol anunció la venta de entradas para la Copa América EE.UU. 2024: Conoce el costo, cómo y cuándo comprar

· Colombia y Brasil serían los rivales de Estados Unidos en amistosos previos a la Copa América 2024

· Un 2024 repleto de emociones: Conoce el calendario completo de eventos deportivos para este año