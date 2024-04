Ryan García lanza golpe al Canelo Álvarez: “Tomó la pelea contra Munguía por ser menos peligroso”

El boxeador mexicoamericano Ryan García decidió colocarse nuevamente en medio de la polémica al lanzar una dura crítica contra el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al afirmar el motivo por el que eligió al mexicano Jaime Munguía como su contrincante para el combate que tendrá el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, a pesar que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) colocó como su rival mandatorio al también azteca David Benavídez.

Durante una entrevista ofrecida durante un entrenamiento abierto a la prensa el peleador que forma parte de la compañía de Óscar de la Hoya aseguró que el motivo por el que el Canelo decidió enfrentarse contra Munguía es porque representa una versión menos peligrosa que la del ‘Monstruo Mexicano’; sostuvo que el campeón tapatío sigue haciendo todo lo necesario para no tener que enfrentar a Benavídez y no correr el riesgo de perder sus cinturones.

“Creo que Canelo tomó esa pelea porque (Munguía) es una versión menos peligrosa de Benavidez. Es muy alto, tira muchos golpes, pero no es tan bueno como Benavidez. Creo que esta es una forma del Canelo de ponerse a prueba antes de tomar la decisión de pelear con David. Puede ser”, expresó Ryan García en sus declaraciones.

“Creo que hubo mucha falta de comunicación, además de que no hablamos el mismo idioma, así que se malinterpretaron muchas cosas. Ahora estamos en buenos términos, y es bueno no guardar rencores, no me gusta vivir con rencores. Un día me escribió por Instagram y entendí su mensaje de olvidar cualquier malentendido”, concluyó el peleador.

De la Hoya le busca rival

Óscar de la Hoya se encuentra buscando un nuevo rival para que Ryan García pueda regresar por todo lo alto a los cuadriláteros y así empezar nuevamente a sumar victorias que le permitan poder luchar por el título mundial; ante este hecho el dueño de ‘Golden Boy Promotions’ sostuvo que desea organizar un combate contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz al considerarlo uno de los mejores candidatos para este proceso.

“Me encantaría (esa pelea). Sería una pelea divertida y sería un placer trabajar con Manny Pacquiao, y un placer trabajar con Sean Gibbons. Siento que esa pelea puede hacerse fácilmente, realmente se puede. Así que sí, me encantaría hacerlo”, expresó Óscar de la Hoya en sus declaraciones sobre el combate.

Sigue leyendo:

–Óscar de la Hoya se siente confiado en organizar una pelea entre Pitbull Cruz y Ryan García

–Canelo Álvarez vencedor: La Inteligencia Artificial reveló su ganador para la pelea de mexicanos

–John Ryder se une a la previa entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía ¿Quién ganara?