Amara ‘La Negra’ perdió un bebé sin saber que estaba embarazada

Amara ‘La Negra’ recientemente sostuvo un encuentro con Jessica Rodríguez y Migbelis Castellanos en ‘Desiguales, todos opinamos’. En dicha conversación salió a relucir una pérdida que ella tuvo, pues ni siquiera estaba al tanto de que estaba embarazada en el momento cuando tuvo un derrame.

“Yo quedo embarazada. No lo sabía. No tenía ni idea. Tengo un sangrado muy terrible, unos coágulos de sangre. Bien preocupada, yo le digo a mi mamá”, expresó, al tiempo que vio necesario aclarar que su madre le dijo que asistiera al médico.

“Me hace un sonograma por arribita y me dice: ‘aquí tienes el saquito. Tuviste una pérdida. Ven en una semana, vamos a esperar que el cuerpo se balancee para hacerte una limpia“, añadió frente a las cámaras de Univision.

“En #DesigualesTodosOpinamos, @amaralanegraaln reveló que perdió un bebé estando embarazada de sus pequeñas. Mira el capítulo completo en el canal de YouTube de Univision”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en Instagram.

Al acudir al ginecólogo le mencionó: “Aquí se ven dos sacos gestacionales”, momento donde se enteró de que se convertiría en madre de las dos pequeñas que tiene actualmente.

“Lo que me pasó con mi último embarazo”, “Ese novio si hizo un buen tiro de tres balas que bárbaro, gracias a Dios se pudieron salvar dos de las bebes”, “Tú te imaginas si ella se hubiera quedado en Miami esperando la limpia me hubiera pasado algo feo por error”, “Gracias a dios tiene esa dos princesas”, “Que me disculpen, pero en esa parte los médicos de aquí están muy atrás en enero me pasó algo similar, pero no estaba embarazada era un sagrado y unos coágulo de sangre”, fueron algunas de las reacciones registradas.

Además, ella es conocida por su trabajo en la música y la televisión, así como por ser una defensora de la diversidad y la inclusión en la industria del entretenimiento. Su valentía al hablar sobre este tema tan personal ha sido elogiada por sus seguidores y admiradores, quienes la han llenado de mensajes de cariño y apoyo en las redes sociales.

