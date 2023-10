Amara ‘La Negra’ se retiró y los televidentes se van en contra de ‘Mira Quién Baila: La Revancha’

Diana Danelys De Los Santos, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Amara ‘La Negra’, fue una de las concursantes de esta nueva temporada de ‘Mira Quién Baila: La Revancha’, y es que el pasado domingo tomó la determinación de retirarse de la competencia tras considerar que no puede continuar bailando así.

La también presentadora de televisión lamentó no poder seguir en el reality show. El motivo de su salida del programa se debe a que sufrió una fractura en un dedo durante uno de los ensayos para el show que realizaría el domingo 29 de octubre. “Yo soñaba con ver ese confetti como caía del techo”, expresó.

“@amaralanegraaln gracias por tu entrega, tu pasión, por dejar el corazón en cada baile. ¡Pronta recuperación! #MiraQuienBaila”, fue el mensaje que acompañó el post.

“Tantos años esperando este momento. Mis niñas han sido mi motivación“, añadió como parte de su mensaje de despedida del show que transmite Univision todos los domingos.

¿Qué dijo la audiencia de ‘Mira Quién Baila: La Revancha’?

Los televidentes se han estado pronunciando a través de la cuenta oficial de Instagram del programa de televisión, y es que varios de ellos han criticado lo que ocurrió, al tiempo que destacaron que por no poder seguir viendo a Amara dejarán de sintonizar el reality show como lo hacían todos los domingos.

El 9 de agosto de 2023 presentaron en ‘Despierta América’ a todos los participantes de ‘Mira Quién Baila: La Revancha’. / Foto: Mezcalent.

“Ahí mismo terminé con el programa”, “En ese momento cambié de canal”, “Increíble que ya por eso no van a ver el programa. Qué clase de inmadurez más grande”, “Esta edición definitivamente llamaron a la gente equivocada, ya hay 2 menos”, “Se acabó esto para mí, hasta ahí llegué bye“, “Tampoco yo lo vuelvo a ver Amara, era mi favorita”, “No inventen Amara era la que mejor baila”, “Sin Amara no hay nada que ver”, “Se acabó el programa, bye”, “Ya no lo veo más”, fueron algunos de los comentarios registrados en el post.

