Carlos Adyan revela quién cree que ganará ‘La Casa de los Famosos 4’

El presentador boricua de televisión Carlos Adyan contó quién cree que gana la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, el exitoso reality show de la cadena Telemundo.

En un mensaje que publicó en su cuenta en X, el conductor de ‘En Casa con Telemundo’, opinó que un jugador que ve fuerte es el actor mexicano Clovis Nienow, quien ha mostrado una personalidad divertida, llena de inesperados momentos, lo que ha hecho que se gane el cariño del público.

Puedo equivocarme… pero al más sólido que veo para llevarse esta temporada es a Clovis. #LCDLF4 — Carlos Adyan (@carlosadyan) April 13, 2024

Muchos usuarios reaccionaron a ete mensaje con comentarios como: “Él es quien debe ganar”, “Pienso que la final será Lupillo, Clovis, Maripily, Geraldine y Alana”, “Maripily también, ya se ganó el cariño de los que la detestábamos, y si queda Lupillo con mucha más razón”.

Otros indicaron: “Para mi Clovis y Ariadna eran mis favoritos pero ahora , prefiero que gane Cristina o Alana. Aunque Cristina es la que ha dado más fuego en la casa , pero cualquiera de las dos me gustaría que ganara”, “Siiiiiiii es nuestro ganador! El que hace más contenido sano y nos hace reír y si no me equivoco desde que entró él no ha mentido, siempre dice las cosas como son, no como se la dijeron”.

¿Qué ha hecho Clovis Nienow dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’?

El actor se ha mostrado bastante cercano con los habitantes, pero cuando ha tenido que poner límites lo ha hecho sin piedad y por eso sus posicionamientos han sido de los más duros dentro del programa de telerrealidad.

También ha mostrado una faceta bastante irreverente, vistiéndose de mujer, interpretando a muchos personajes y por ende haciendo reír al público.

¿Su talón de Aquiles? El corazón. En varias oportunidades se ha descontrolado por amor, bien sea por sus intenciones con Aleska Génesis, quien aún no termina de darle el sí porque también quisiera intentar algo con Christian Estrada.

El participante también coqueteó con la española Cristina Porta, pero esto no avanzó mucho porque ella solo lo vio como un amigo.

