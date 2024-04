Votaciones de ‘La Casa de los Famosos 4’: Puerto Rico tiene claro a quién salvará el próximo lunes

En ‘La Casa de los Famosos 4’ se libra una lucha entre estrellas boricuas, ya que están nominadas Patricia Corcino y Maripily Rivera. Desde hace días las dos puertorriqueñas han mostrado diferencias y el lunes 15 de abril se sabrá a cuál de ellas apoya al público.

Debido a que ambas están nominadas, los habitantes de la isla están votando por quien cree que merece una semana más en la competencia.

Ante la cercanía del día de la eliminación, han hecho varias encuestas en redes sociales y la mayoría favorece a Maripily Rivera, quien ha tenido una participación controversial, pero también es real que cuenta con mucho apoyo de la audiencia.

En el programa ‘Hoy Día Puerto Rico’ consultaron a la gente quién cree que debe salvarse y los resultados fueron bastante contundentes.

Con el 93% de los votos el público eligió a Maripily Rivera. Mientras que Patricia Corcino logró un 7%.

Aunque no son resultados definitivos esta encuesta demuestra la preferencia que hay hacia el ‘Huracán Boricua’.

Así está votando Puerto Rico… la salvación definirá muchas cosas pero aquí hay algo contundente. #lcdlf4 pic.twitter.com/TfZh8gVdKp — Carlos Adyan (@carlosadyan) April 12, 2024

Para muchos, Maripily Rivera ha movido bastante las cosas en la casa, pues ha protagonizado varias discusiones, pero también momentos divertidos que han entretenido a la audiencia.

El presentador Carlos Adyan compartió este adelanto de las votaciones en su cuenta en X y muchos reaccionaron: “No me gusta, ninguna pero prefiero salvar a Patricia. Ya ver a Maripily y escucharla hablar me hace apagar el 24/7”, “Carlos, bro entre boricuas sabemos que Patricia solo busca opacar a sus compatriotas según lo hizo en el pasado con dos, lo está intentando hacer con Maripily tú como comunicador debes saber la historia de esta mujer créeme que Maripily no es una santa pero si es mil veces mejor”.

Otros indicaron: “Yo prefiero a Maripili aunque no me gustan muchas cosas de ella porque no calcula al hablar pero eso se corrige, pero se nota que tiene un corazón noble, Patricia la siento muy doble moral, me parece que es explosiva como Maripili pero quiere hacerle la contra”, “No soy fanático de ningún de las dos. Pero en este caso voto por Maripily porque estaba primero, ya que Paty se quería robar el protagonismo a MP y montarse en esa ola en vez de esperar su momento que pudiera ser la siguiente temporada”.

