Ariadna Gutiérrez y Maripily Rivera denuncian presunto maltrato por parte de Lupillo Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’

Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez denunciaron este domingo en ‘La Casa de los Famosos 4’ que han sufrido maltrato psicológico por parte de Lupillo Rivera.

El momento fue bastante álgido, pues estaban en los posicionamientos y luego de que la colombiana y la boricua hablaron de su reconciliación, dijeron que necesitaban mucha fuerza para seguir estas semanas por las irregularidades que aseguran que han ocurrido dentro de la competencia que transmite la cadena de televisión Telemundo.

“Ariadna, me alegra mucho que nosotras demos el ejemplo de lo que es el perdón en la casa, quedan cuatro semanas y en estas cuatro o cinco semanas que quedan esto es un reto que decidimos hacer, pero afuera todos nos vamos a reencontrar. Es bueno que ese público que también afuera se pelea y tiene sus mismas peleas en estas familias que somos disfuncionales hagan lo mismo que nosotros le estamos enseñando”, dijo.

Después de esto, la boricua alzó la voz e hizo un llamado: “Aún así me uno contigo al no maltrato de la mujer, no al maltrato de la mujer tanto emocional como verbal, que eso es lo que está haciendo aquí Lupillo con sus estrategias falsas que hoy mismo tienen planificado estar detrás de mí con su falsedad”.

Maripily Rivera agregó en su discurso: “No al maltrato psicológico, te deseo que te dé mucha fuerza papá Dios para terminar este reto, sobre todo que puedas superar lo que te ha hecho Lupillo porque por ser una persona que se cree que tú eres un objeto y que le perteneces y todo el daño y la difamación que te ha hecho en la casa con todos los que viven en la casa. Así que te apoyo, no maltrato a la mujer, así que espero que todas esas mujeres nos apoyen y saquen a este individuo”.

La modelo colombiana le respondió a su compañera, a quien le comentó que había sido de las enseñanzas más grandes dentro del programa. “Hace un par de semanas teníamos los posicionamientos, discusiones más fuertes que yo he tenido en mi vida, pero tú me diste esa fuerza para también pedir perdón y perdonarnos mutuamente”.

Consideró que la boricua es una lección de juego, lealtad y perdón.

Nacho Lozano, después de este momento, dijo que ‘La Jefa’ no ha detectado ningún hecho de violencia de género, lo que despertó la molestia de Ariadna y Maripily, quienes dijeron que sí ha habido situaciones que no estuvieron bien.

Por eso, el presentador las invitó a ir al confesionario y narrar lo ocurrido, sin especificar si esto podría traer futuras sanciones para el cantante de música regional mexicana.

