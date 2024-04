Lewis Hamilton reveló que buscó consejo de Michael Jordan y Serena Williams al sentirse “infeliz”

El inglés Lewis Hamilton, siete ves campeón de la Fórmula 1 y que el próximo año afrontará un nuevo reto corriendo para Ferrari, reveló en una entrevista con la revista GQ que en sus inicios buscó consejos de grandes deportistas como Michael Jordan, Serena Williams o Boris Becker para prepararse para el ‘después’ de su exitosa carrera en la máxima categorías del automovilismo.

“Cuando entré por primera vez en la Fórmula 1, era solo despertar, entrenar, correr-correr-correr-correr, nada más. No había espacio para nada más. Me di cuenta de que trabajar todo el tiempo no te trae felicidad y necesitas encontrar un equilibrio en la vida. Descubrí que en realidad era bastante infeliz”, reconoció Hamilton.

“Estaba en la cima, en la F1, lo que siempre había deseado, pero descubrí que en realidad era bastante infeliz. Me faltaban tantas cosas… pensé: estoy en la Fórmula 1, alcancé mi sueño y estoy donde siempre quise estar, estoy en la cima, estoy luchando por el campeonato. Pero simplemente no lo estaba, no fue agradable, hay mucho más fuera de esto que simplemente no tienes tiempo para explorar. Si vas a una oficina todos los días y haces lo mismo todos los días, simplemente te desconectarás. Tienes que encontrar algo más que pueda tranquilizarte, que pueda mantener tu mente en marcha”, reflexionó Hamilton durante la entrevista.

“Hablé con muchos deportistas increíbles, desde Boris Becker hasta Serena Williams, incluso Michael Jordan”, dijo. “Hablar con grandes que he conocido en el camino, que están retirados, o en camino, y el miedo a lo que sigue, la falta de preparación para lo que viene”, reconoce.

“No creo en la palabra no puedo, pero para ser un maestro en algo, se necesitan 10,000 horas”, concluyó el británico.

