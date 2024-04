Patricia Corcino abre su corazón a horas de la eliminación en ‘La Casa de los Famosos 4’

La presentadora puertorriqueña de televisión Patricia Corcino, quien está nominada en ‘La Casa de los Famosos 4’, envió un mensaje al público a pocas horas de que anuncien quién será el eliminado del reality show de la cadena Telemundo.

Sentada en el jardín de la famosa propiedad ubicada en México comentó: “Yo me siento que voy ganando muchísimo, definitivamente, ¿qué más les cuento? Yo soy una mujer muy firme, soy una mujer que de pronto le gusta ayudar muchísimo, a veces demasiado. Me hace crecer como ser humano nutrir al de al lado, tratar de levantarlo si se siente mal, si de pronto su estado de salud mental está deteriorado, físico, psicológico, todo, yo soy esa persona que está ahí y te ayuda, entonces aquí he hecho varios trabajos, he estado muy contenta. Se los dije, me encantó ver a La Divaza salir, fue impresionante, como en shock”.

Además de esto, indicó: “El lunes es el cumpleaños de mi niño, también eso me pone muy feliz, muy contenta, me encantaría poderle dar de regalo regresar a ‘La Casa de los Famosos’, quedarme aquí en competencia porque el día que yo le dije a él que venía para acá, él no me puso ningún pero, él vio que era algo que yo quería, que veíamos juntos muchas veces y él solito hizo su análisis en su cabecita y me dejó saber que él entendía que esto es importante para mí y aún siendo tan pequeño me dio unas palabras tan lindas y tanto apoyo que a veces personas tan adultas no te dan ese apoyo”.

Patricia Corcino dijo que el lunes será muy especial y por eso se alistará en varios aspectos.

En la conversación que tuvo con los fans adelantó: “Yo sé que él está orgulloso de su mamá, pero yo sé que eso a él le causaría mucha emoción. Entonces no es casualidad que también sea el día del cumpleaños de mi hijo, vamos a ver, perdón, qué ropita me pongo, quiero ir bella. Esos momentos así especiales yo me transformo, no tan solo por fuera, sino por dentro”.

En la próxima eliminación hay mucha expectativa, debido a que se enfrentarán dos boricuas: Patricia Porcina y Maripily Rivera, lo que permitirá saber a quién apoya el público de Puerto Rico.

Sin embargo, es probable que Aleska Génesis salve a la conductora de televisión, por lo que Maripily podría quedar sin enfrentarse con su compatriota.

Sigue leyendo:

· Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4, hoy 15 de marzo

· Telemundo responde ante las acusaciones de Thalí García, ex habitante de La Casa de los Famosos 4

· Robbie Mora dice quiénes son los más tóxicos dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’