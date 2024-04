Critican a Daniella Navarro por decir que Ariadna Gutiérrez no sufrió maltrato en ’La Casa de los Famosos 4′

Daniella Navarro, actriz venezolana, habló en el programa ‘Pica y Se Extiende’ de la denuncia que hizo Ariadna Gutiérrez, quien afirmó sentirse maltratada por el cantante Lupillo Rivera debido a que no le correspondió su amor.

En el show de televisión que conduce Verónica Bastos y Carlos Adyan, la artista, quien formó parte de la segunda temporada del reality show, dijo: “Lo que pasa es que usar la palabra maltrato en esa actualidad, cuando hay casos realmente afuera que están sufriendo afuera, como lo dijo Geraldine (Bazán), a mi parecer Ariadna no está sufriendo violencia de parte de Lupillo”.

Consideró que lo que está pasando con el hermano de Jenni Rivera es porque ya no está en el cuarto Tierra.

“Al principio a Ariadna no le molestaba la manito, pero después dijo ‘ya no quiero’ y se tiene que respetar eso, pero no es violencia”, agregó.

Ante estas declaraciones el público se ha mostrado dividido, ya que hay quienes creen que sí ha habido un comportamiento errado por parte del ‘Toro del Corrido’, pero también hay quienes creen que no hay nada grave en lo que ha pasado.

“Mi opinión es que no podemos poner en duda las palabras que dijo Ariadna acerca del maltrato ya que solo vemos lo que le conviene a la producción que veamos, hay mucha censura y manipulación y en gala de hoy todo quedó más que claro”, comentó un usuario en X.

Otra opinión que se leyó fue: “Toda una casa no puede estar equivocada. Todos le dijeron que era mentira, que nadie vio nada de violencia, hasta Cristina que por estrategia podía haberse recostado y ver todo arder dijo que era mentira. Romeh y Ariadna mienten”.

También se leyeron mensajes como: “Hay diferente tipos de violencia no solamente es física, Lupillo es un manipulador todos lo hemos visto, todos y ellos le gusta hacerse los ciegos para cubrir lo que está haciendo Telemundo y la jefa en esa casa y es súper notable y ni se diga de toda la censura para cubrir todo”.

La molestia del artista empezó porque Ariadna Gutiérrez no le correspondió y luego vio que la modelo colombiana tuvo una cena con Rodrigo Romeh, lo que aumentó su disgusto y por eso decidió cortar lazos con el cuarto Tierra.

