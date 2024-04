Dani Lorenzo, jugador del Málaga CF, “cobró” a hincha más de 50 dólares por darle su camiseta

Dani Lorenzo, jugador del Málaga CF, se vio envuelto en una polémica viral este fin de semana luego de que se difundiera un vídeo en el que se le veía vendiendo su camiseta de juego a un aficionado por 50 euros (unos $53,13 dólares). El incidente fue captado por las cámaras de ‘El Chiringuito TV’.

A pesar de que en el vídeo se escucha a Lorenzo explicando al aficionado que el club les cobra las camisetas a partir de cierto número de unidades, lo que impide que las regalen, el jugador recibió duras críticas por la acción.

“No soy millonario, más me gustaría; el club nos cobra las camisetas y me pareció algo natural coger el dinero que me ofrecía”, confesó Lorenzo en unas declaraciones exclusivas para el programa de Atresmedia.

La situación generó debate en redes sociales, con algunos usuarios defendiendo la postura del futbolista al explicar la política del club respecto a las camisetas, mientras que otros consideraron que cobrarle a un aficionado por una camiseta podría ser malinterpretado en términos de imagen pública y relación con la afición.

“Lo hice con toda la buena fe del mundo, pero pensándolo de una forma más inocente creo que no debería haberlo hecho y espero que la gente lo entienda”, se justificó el centrocampista del Málaga.

Además, Dani Lorenzo explicó que en el Málaga CF no disponen de contratos de patrocinio convencionales para las camisetas, como podría pensarse, sino que reciben un número limitado de ellas para repartir entre los jugadores, y a partir de esa cantidad el club les cobra por cada unidad. Por esta razón, el jugador le habría explicado al aficionado que no podía regalarle la camiseta, ya que debían pagarla al club.

Por otro lado, el Málaga CF ha atravesado una etapa complicada en los últimos años, alejado de LaLiga. Tras descender en la temporada 2017/2018 al finalizar último en la tabla de posiciones, el equipo no ha logrado regresar a la máxima categoría. A pesar de haberse mantenido en la Segunda División durante cinco temporadas, con un tercer puesto como mejor resultado en la campaña 2018/2019, finalmente descendió a la Primera RFEF en 2023.

Sigue leyendo:

–Nahuel Guzmán pidió disculpas tras usar un láser durante el Clásico Regio

–Triunfo de atleta trans en prueba de 200 metros lisos femeninos en Oregon generó gran polémica [Video]

–Futbolista de la Roma, Evan N’Dicka, colapsa en plena cancha y obligan a la suspensión del encuentro