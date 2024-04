Amara ‘La Negra’ aclara si se convertirá en participante del Miss República Dominicana 2024

Amara ‘La Negra’, conocida por su talento musical y su personalidad arrolladora, ha sido una figura destacada en la industria del entretenimiento y la moda, y su presunta participación en el certamen de belleza de su país natal sería sin duda un gran acontecimiento, ya que rompería con los estándares tradicionales de este tipo de competencias y representación en concursos de esta índole.

“Ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de tener que confesarme y bueno, aquí les va: ¡no, no, no voy a estar concursando en el Miss República Dominicana! Aunque yo sé que los videos se han hecho viral, el pueblo lo ha pedido; he tenido muchos comentarios de aceptación y buenos deseos, pero no, no estaré concursando”, mencionó a través de un video subido a una aplicación.

A pesar de que en el video no estaba participando como verdadera concursante en el certamen, Amara ‘La Negra’ llevaba puesto un espectacular traje de gala amarillo y lucía radiante. Su presencia en el clip sin duda dio mucho de qué hablar y generó una gran expectativa en sus seguidores.

“El caso es que no estaré concursando. Sin embargo, sí tendré una participación especial“, expresó en su perfil de Instagram.

Seguidores le responden a Amara ‘La Negra’

Muchos han elogiado Amara por creer que iba a participar en el concurso, destacando su belleza única y su orgullo por sus raíces dominicanas. Además, su presencia en el escenario del Miss República Dominicana 2024 habría servido como un mensaje poderoso de inclusión y diversidad en la industria de la belleza.

Sin embargo, otros usuarios de la red social de la camarita se sintieron burlados al conocer la verdad.

“Tanto nadar para morir en la orilla”, “Entonces para que estabas diciendo que iba por Miss San Cristóbal, es que to lo tuyo está embarrado de mentiras?”, “La mala no es ella los malos somos nosotros”, “La espera terminó”, “Debiste concursar podías traer esa corona”, “Eres una completa payasa”, “Debiste participar seguro que iba a atraer la segunda corona eres una negra impresionante y con mucho talento e inteligencia”, “Ilusos todos ustedes que pensaban que ella bajaría”, “Tú estás muy por encima de ese show de miss”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

