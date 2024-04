J.D. Martínez cada vez más cerca de debutar con los New York Mets

Con el objetivo de reforzar la ofensiva de cara a la temporada 2024 de las Grandes Ligas. Los New York Mets contrataron desde la agencia libre al veterano bateador J.D. Martínez en un acuerdo que lo une a la entidad neoyorquina por un año.

Sin embargo, el bateador designado de 35 años no ha podido debutar este 2024 con el uniforme de su nuevo equipo. En principio por la falta de ritmo, pues Martínez no hizo Spring Training por no tener equipo en la temporada baja y los Mets lo contrataron faltando muy poco para iniciar la temporada.

Además el experimentado pelotero sufrió molestias físicas en sus primeros entrenamientos con el equipo. Y a pesar de que disputó un par de encuentros con la sucursal Triple A de los Mets, no pudo seguir con el equipo debido a una tensión en la espalda baja.

J.D. Martínez viene de disputar la temporada 2023 con Los Ángeles Dodgers. Crédito: Ross D. Franklin | AP

Pero este lunes Martínez habría vuelto a recuperar las prácticas de swing con el equipo y según la última actualización del manager Carlos Mendoza, su debut con el equipo podría estar cada vez más cerca. Pues afirma que el jugador se encuentra “en la dirección correcta”.

Por ahora J.D. seguirá su evolución para estar al 100% en lo físico y poder debutar con los Mets en Grandes Ligas. Se espera que el designado pueda estar para el inicio de la serie ante los St. Louis Cardinals en el Citi Field a finales de abril.

¿Qué podría aportar J.D. Martínez a la ofensiva de los Mets?

Actualmente los New York Mets tienen el séptimo mejor promedio de toda la Liga Nacional. A pesar de que iniciaron la temporada con una racha negativa, han ganado 8 de los últimos 11 encuentros con un gran accionar ofensivo.

Jugadores como Pete Alonso, Brandon Nimmo y Starling Marte han sido clave para el despertar de los Mets. J.D. Martínez llegaría al equipo para llevar la ofensiva a otro nivel.

Martínez viene de despachar 33 cuadrangulares e impulsar 103 carreras la pasada temporada con los Dodgers. Por lo que su presencia en los Mets este año seguramente será clave para guiar la ofensiva de la novena neoyorquina.

Sigue leyendo:

· Ataca el Polar Bear: Pete Alonso fue elegido como el Jugador de la Semana por su accionar con Mets

· Steve Cohen cree que Pete Alonso debe concentrarse en la campaña 2024 y no en su renovación con Mets

· Carlos Mendoza ve a José Butto como una pieza valiosa para los New York Mets