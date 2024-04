Juicio penal contra Donald Trump en Nueva York avanza: juez ya seleccionó a siete jurados

El juez Juan Merchan escogió a siete personas este martes, después de dos días de hacer preguntas, para formar parte del jurado en el juicio penal contra Donald Trump. Este juicio es histórico, ya que es el primero en la historia de Estados Unidos contra un expresidente.

La selección del jurado continuará hasta que se hayan seleccionado 12 personas y seis suplentes, pero ya se ha conseguido más de un tercio del “equipo” final, publicó la agencia de noticias Efe. Los candidatos tuvieron que responder a una larga lista de 42 preguntas.

Cada persona tardó entre cinco y siete minutos en hacerlo. Muchas eran sencillas: ¿A qué te dedicas?, ¿quién es tu empleador actual?, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, ¿tienes algún hobby?, ¿qué medios de comunicación sueles leer o ver?

Otras preguntas eran específicas sobre el expresidente Trump: “¿Alguna vez has asistido a un mitin de Trump?, ¿estás inscrito o has estado suscrito a algún boletín informativo o lista de correo electrónico de Trump o su organización? ¿Sigues a Trump en alguna red social o lo has hecho en el pasado?”.

También se les preguntó si habían leído libros escritos por Trump o por Michael Cohen, el antiguo abogado y mano derecha de Trump, quien se espera que sea uno de los testigos estrella de la Fiscalía.

El lunes, más de la mitad de los posibles jurados de la primera ronda de 96 personas entrevistadas fueron excusados después de decir que no podrían ser justos.

Este martes, en la ronda de preguntas del cuestionario, varios posibles jurados dijeron que, tras pensarlo, se dieron cuenta de que tampoco podrían ser imparciales y pidieron retirarse.

Otras razones por las que se excluyó a algunos candidatos fueron personales, como una boda, o laborales, por las posibles repercusiones de tomarse un tiempo para asistir a un juicio que podría durar entre seis y ocho semanas.

Una vez superada la primera ronda de preguntas, los posibles jurados restantes fueron sometidos a nuevas preguntas de los abogados de la defensa y de la acusación. Tienen 10 oportunidades para descartar jurados sin necesidad de explicaciones, señaló Efe.

Ese proceso se repitió dos veces, y ambas partes utilizaron sus oportunidades: el equipo legal de Trump vetó a seis posibles jurados y la Fiscalía a otros seis.

El juez dijo al final de la jornada que tiene “esperanzas” de que el jueves y el viernes se seleccione al resto de jurados y todo esté listo para comenzar el lunes 22 de abril el juicio penal sin precedentes.

Sigue leyendo:

• Biden se burla de Trump: si Truth Social cae más, podría beneficiarse de mi plan fiscal

• Melania Trump cree que el juicio a su marido es “una desgracia” para su campaña, según NYT

• “Mentiras y vómitos”, la queja de Trump contra juez en Nueva York por no permitirle responder a ataques en televisión