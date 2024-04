‘La Divaza’ habló de la denuncia que hizo Thalí García sobre ‘La Casa de los Famosos 4’

‘La Divaza’ dejó a más de uno perplejo tras decidir abandonar ‘La Casa de los Famosos’ en la que se mantuvo alejado de la realidad desde el pasado 23 de enero. Por ello, ha ofrecido diversas entrevistas y esta vez People en Español tuvo la exclusiva sobre su perspectiva tras las fuertes acusaciones que ha realizado Thalí García.

“A mí me sorprende mucho cuando Thalí se va porque obviamente ella se va de una manera, todavía lo recuerdo, en la suite, se escapa… y obviamente nosotros quedamos como qué pasó. Nosotros dentro de la casa cuando se fue Thalí y cuando se fue Gregorio siempre teníamos la ilusión de que Thalí había quedado bien, había resuelto las cosas. Nacho se conectó con nosotros y nos había dicho incluso que ‘aquí está Thalí, Thalí está bien'”, dijo el creador de contenido venezolano a la mencionada revista.

“Y siempre creíamos que nos íbamos a seguir apoyando desde afuera. Me sorprendió mucho al salir cuando vi que ninguno de Tierra estaba presente ni en las galas y también entiendo sus decisiones”, agregó.

Los concursantes del mencionado concurso se mantienen sin ningún contacto con la realidad y él poco a poco ha ido asimilando toda la información que se perdió en estos meses. Por ello, dijo que: “Ahora, lo de Thalí no te sé la historia completamente porque como que yo dije saliendo demasiada información. Quiero que La Jose me cuente bien y quiero guardar mi reacción genuina para el pódcast, así que por favor te pido que no me cuentes todo a detalle”.

“Pero lo que vi en el aislamiento, que se supone que no debe haber pasado, tenemos un televisor y tenía YouTube, entonces me metía a buscar La Jose Show para ver si mi amiga había subido pódcast y qué había pasado con los que nosotros habíamos dejado subidos y veo que ella hace un episodio con Thalí y me metí y vi 13 minutos y yo dije ‘no, no puedo ver esto porque son 2 horas de episodio casi y creo que empezó fuerte’. Era mucha información recibirla en este momento”, añadió.

