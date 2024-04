VIDEO: Danna Paola levanta polémica al compararse con Miley Cyrus y Selena Gómez por sus traumas en la niñez

La cantante mexicana Danna Paola ha vuelto a convertirse en blanco de críticas y señalamientos debido a su más reciente entrevista para Studio92, en donde se comparó con otras estrellas de la música estadounidense como Miley Cyrus, Selena Gómez y Demi Lovato por la similitud de problemas que tuvieron en la niñez.

A raíz del lanzamiento de su nuevo disco, llamado “Childstar”, la también actriz latina concedió una entrevista en donde fue cuestionada respecto al concepto de su nuevo material. Ante esto, la intérprete de “Mala Fama” reveló que gran parte de su disco se basa en su complicada niñez, la cual se vio caracterizada por el intenso trabajo que llevaba a cabo.

Hubo cosas buenas, maravillosas, pero otras muy heavys. Fui una niña muy solitaria, me faltó mucho amor, muy alejada de mi familia, pero siempre estuve muy enfocada en mi trabajo”. Danna Paola – Cantante

Danna PAOLA parece que viene saliendo de un seminario cuántico en Tulum.



Se parece mucho a la actitud del Chicharito. pic.twitter.com/D4w8TB4FCI — EL JULY (@chulomijo) April 16, 2024

En la misma entrevista, la artista mexicana hizo hincapié que estos problemas que sufrió durante su infancia son “iguales” a los que padecieron otras estrellas, como Gómez, Cyrus y Lovato, entre otras, y por los que tuvo que tomar terapia para superarlos.

Tras las declaraciones de Danna, las cuales se viralizaron rápidamente en diversas redes sociales, un gran número de personas arremetieron contra la cantante por compararse con estas celebridades, mencionando que todas ellas lograron superar su niñez para convertirse en estrellas mundiales, algo que, según diversos internautas, no ha logrado la intérprete de “Sodio”.

Danna Paola revela porque no le gustaba su antiguo nombre

Durante la misma entrevista, la cantante mexicana también mencionó la razón por la que decidió cambiar su nombre artístico de Danna Paola a Danna, algo que también fue severamente criticado debido a que la artista intentó obtener el username de X, @Danna, por medio de sus fanáticos.

Entonces algo con lo que crecí hasta el día de hoy fue por esta obsesión por trabajar y por no parar, entonces llego como a un punto de cansancio e introspección en el que yo dije: ‘primero, ¿por qué me llamó Danna Paola? No me gusta como me llamo. Y eso fue como: woooow’”. Danna Paola – Cantante

De acuerdo con la intérprete de “Élite”, lo anterior le hizo ver que había vivido su niñez a través de un personaje: “nunca me ha gustado mi segundo nombre, lloraba, es que yo decía: ‘entonces he vivido a través de este personaje que me crearon, como todo este pe… de oh my god, who am I”.

Finalmente, la cantante mexicana reveló que con “Childstar”, ha logrado hacer las paces con su infancia además de hacer alguno “luminoso” desde su “obscuridad”.

Danna Paola ha revelado que basó su nuevo disco en su complicada niñez. Crédito: Mezcalent

Luego del lanzamiento de “Childstar”, Danna Paola se vio envuelta una nueva polémica a raíz de su tema “Platonik”, el cual estaría dedicado a una mujer de la que se enamoró la cantante. Ante esto, y debido a la variedad de rumores, la mexicana aclaró la situación revelando que en verdad se había enamorado de una chica, a la cual nunca le confesó su amor.

A pesar de la declaración, Danna no mencionó el nombre de dicha mujer. Sin embargo, un gran número de usuarios han mencionado que se podría tratar de la actriz española Ester Expósito, con quien compartió créditos en la serie “Élite” y de quien se rumoreó que hubo un fugaz romance entre ambas.

