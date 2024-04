Festival de Tribeca 2024: lista de películas y documentales destacados

El Tribeca Film Festival 2024 anunció hoy la lista de películas y documentales que se presentarán del 5 al 16 de junio en la ciudad de Nueva York.

Tribeca arranca el miércoles 5 de junio con el estreno mundial del documental “Diane von Furstenberg: Woman in Charge”, dirigido por Trish Dalton y Sharmeen Obaid-Chinoy. La película captura el impacto de la diseñadora de moda Diane von Furstenberg como un ícono creativo, que desafió el status quo con una audaz pregunta: “¿Por qué una mujer no debería hacer lo que un hombre puede hacer?”.

Otras películas destacadas del festival 2024 incluyen “Jazzy”, con Lily Gladstone; “Daddio”, protagonizada por Dakota Johnson y Sean Penn; “Firebrand”, con Alicia Vikander y Jude Law; “Brats”, dirigida por Andrew McCarthy, con Demi Moore, Ally Sheedy, Rob Lowe, Molly Ringwald y Lea Thompson; “Sacramento”, dirigida por Michael Angarano, con Michael Cera, Kristen Stewart y Maya Erskine; “Winter Spring Summer or Fall”, protagonizada por Jenna Ortega y Percy Hynes White; y “Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story”, con Liza Minelli.

También se estrenará la comedia “Group Therapy”, con Neil Patrick Harris, Mike Birbiglia y Tig Notaro. Y el documental musical “They All Came Out To Montreux”, donde podremos ver a Prince, Sting, Carlos Santana, Aretha Franklin y Keith Richards.

“Cada año, el Festival Tribeca refleja nuestra cultura, capturando la esencia del momento presente. Estamos encantados de presentar nuestra 23ª edición, adentrándonos en exploraciones de la inteligencia artificial con Demis Hassabis, discusiones sobre el futuro de la democracia y mucho más”, dijo la cofundadora y CEO del festival de Tribeca, Jane Rosenthal. “Contar historias nos une, nos da esperanza en estos tiempos complicados”.

La 23ª edición de Tribeca continúa con la tradición de incluir títulos activistas, que hablan del momento político actual e informan a los votantes de cada a las próximas elecciones. “Hacking Hate”, dirigida por Simon Klose, cuestiona el papel de las redes sociales como amplificadores del discurso de odio y del extremismo. “McVeigh”, dirigida por Mike Ott, retrata el extremismo de derechas en el mundo actual. “America’s Burning”, de David Smick y narrada por Michael Douglas, se sumerge en la raíz económica del odio y la división.

Documentales sobre las guerras actuales

“The Cranes Call”, dirigida por Laura Warner, recoge el trabajo de los investigadores de crímenes de guerra de la Fundación Clooney for Justice, liderada por Amal y George Clooney, mientras arriesgan sus vidas viajando por Ucrania para construir casos contra soldados y comandantes rusos. “Antidote”, dirigida por James Jones, profundiza en la verdad sobre el régimen del presidente ruso Vladimir Putin. “Checkpoint Zoo”, dirigida por Joshua Zeman, documenta el audaz rescate de miles de animales atrapados detrás de las líneas enemigas en la invasión rusa de Ucrania.

“A medida que la guerra continúa afectando regiones como el Medio Oriente y Ucrania, el arte sirve como un poderoso recordatorio de nuestra humanidad compartida”, asegura un comunicado del Festival.

Por primera vez, la sección Viewpoints, que busca cintas que destaque por su originalidas y perspectiva innovadoras, entrará en la competencia. El programa interdisciplinario de Viewpoints abarca películas de Estados Unidos e internacionales en narrativa, documental y animación, incluyendo la película animada “Boys Go to Jupiter” protagonizada por Elsie Fisher, Tavi Gevinson, Julio Torres y Sarah Sherman, y el thriller “Darkest Miriam” con Britt Lower. Los documentales incluyen “Champions of the Golden Valley”, dirigido por Ben Sturgulewski, una fábula deportiva inspiradora y un retrato de personas en profunda transición política y social, y “Searching for Amani”, dirigido por Debra Aroko, sobre la dramática búsqueda de un niño de 13 años para investigar el misterioso asesinato de su padre en uno de las mayores reservas de vida silvestre de Kenia.

Las películas seleccionadas fueron elegidas entre un número récord de 13,016 candidatas. El programa de este año incluye 103 largometrajes de 114 cineastas de 48 países. La lista comprende 86 estrenos mundiales, dos estrenos internacionales, seis estrenos norteamericanos y ocho estrenos en Nueva York. La mitad de las películas en competencia están dirigidas por mujeres. Además, el 35% (36) de las películas de largometraje están dirigidas por cineastas de color. Hay 30 películas dirigidas por cineastas debutantes y 25 directores que regresan a Tribeca con sus últimos proyectos. Más detalles en el sitio web del Festival.

· Sigue leyendo sobre el Tribeca Film Festival.