FOTOS: Las románticas vacaciones de Cristian Castro con su nueva novia, Ingrid Wagner

Luego de que hace apenas unas semanas, Cristian Castro finalizara su romance con Mariela Sánchez, en medio de rumores de infidelidades de parte de él, el cantante rápidamente se recuperó de la ruptura y volvió a encontrar el amor en Ingrid Wagner. Ahora, la pareja realizó un romántico viaje por Europa, donde el artista no dudó en demostrar lo enamorado que está de su nueva novia.

En febrero, la vida sentimental del intérprete volvió a dar de qué hablar. Tras dos meses de relación y luego de habérsela presentado a su madre, Verónica Castro, se separó de Mariela.

“Él tiene celos como cualquier persona y hubo una discusión y yo tomé la decisión de regresarme a Argentina”, aseguró la mujer de 42 años en una nota con el programa ‘Intrusos’. “No hay chances de volver. No va a pasar que me venga a buscar. Estoy segura. Yo nunca tuve nada malo de él. Sí, tuvimos una discusión fuerte al final, en la que él vio algo que no era y yo no lo pude sostener”, reveló Sánchez.

Pero en las últimas horas, Cristian publicó en su cuenta de Instagram varias fotos de sus recientes vacaciones con Ingrid en Londres. La agenda de actividades incluyó una cena en un lujoso hotel, un paseo por el parque y fotos con el Big Ben de fondo.

“Un amor Londres, pero ella es el cielo”, escribió el artista en una de las postales. ¿La respuesta de Wagner? “Te amo, mi amor”. En las imágenes se pudo ver a la pareja en “modo turista” paseando por el río Támesis con el London Eye iluminado de fondo. Además, entre selfies, compras y miradas cómplices, aprovecharon para recorrer las áreas verdes que ofrece la ciudad.

Pero eso no fue todo, porque la pareja también aprovechó para disfrutar de una cena romántica en el restaurante de uno de los hoteles más famosos de Londres. El cantante se vistió de traje y compartió con su novia una comida que, como no podía ser de otra manera, contó con música en vivo. “A Dios gracias, por la presencia de mi dulce novia”, expresó Cristian Castro en otra de las imágenes.

Quién es Ingrid Wagner

En cuanto a la mujer que conquistó el corazón del intérprete de “Azul”, en su perfil de Instagram -donde tiene 10 mil seguidores- Ingrid Wagner se presenta como abogada y artista plástica.

Además, es madre de cinco hijos. Entre sus publicaciones hay postales de sus viajes por el mundo, de momentos con su familia y también de sus trabajos con la pintura y en cerámica.

