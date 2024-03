Exnovia de Cristian Castro acaba con el misterio y dice la razón por la que terminaron la relación

En una entrevista exclusiva a ‘América TV’, Mariela Sánchez reveló que la relación sentimental con Cristian Castro terminó debido a diferencias irreconciliables. A pesar de que ambos se llevaban muy bien y se sentían atraídos mutuamente, descubrieron que tenían visiones muy distintas en cuanto a sus metas y valores.

“La vida del artista es muy complicada, dura más la telenovela de todos los medios que lo que yo viví con él. Yo estuve con él 45 días, yo tengo 42 años. Hay que quedarse con lo lindo vivido, la verdad es que esto a mí me da mucha vergüenza porque yo de la forma que me exponía… Yo actué como él actuaba, natural, me quedo con el recuerdo del pibe normal, común y nada más”, comenzó diciendo al mencionado canal de televisión.

Los fanáticos del cantante se siguen preguntando qué ocurrió entre ellos y Sánchez no tuvo miedo en decirlo: “Hubo una discusión y yo tomé la decisión de volverme (a Argentina). Todos esos audios de Cristian no son para mí, son para otras personas”.

Cristian Castro hasta la fecha no ha querido decir más nada sobre el fin de su relación sentimental. Crédito: Mezcalent

Se llegó a rumorar que ella aparentemente quería tener el control total de sus cuentas, así como de sus aplicaciones, a lo que respondió: “Lo del teléfono, primero que yo no le manejaba las redes a él, las redes se las manejaba la chica que me lleva la inmobiliaria, a pedido de él, en ese sentido creo que todos pueden ver que sumamos. Yo nunca manejé cuentas bancarias. Tuvimos una discusión él y yo, nada más, y yo tomé la decisión de volverme”.

¿Mariela Sánchez piensa regresar con Cristian Castro?

“Volver no, eso no va a pasar. Estoy segura, yo lo que hablo es en general. Yo nunca tuve nada malo de él, si tuvimos una discusión fuerte a lo último porque él vio algo que no era y yo no lo pude sostener. El segundo show fue el principio. Yo no me peleé con él en el hotel… yo, frente a esa reacción de una persona que ve una foto de 2022 porque son las historias que arma iCloud, yo no puedo sostener que él piense que yo tengo una relación con alguien que no, ¿en qué va a quedar mi futuro?”, añadió durante la conversación.

