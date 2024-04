Juez federal rechazó solicitud de Joaquín “El Chapo” Guzmán de recibir llamadas o visitas de sus hijas y esposa

Un juez federal negó la petición del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán de llamadas telefónicas y visitas de sus hijas pequeñas, quien escribió en la moción que la Oficina de Prisiones es actualmente “única responsable” de las condiciones del narcotraficante.

“Este Tribunal no tiene poder para alterar las condiciones que la Oficina de Prisiones ha impuesto“, escribió el juez en la propuesta presentada el 10 de abril en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York.

Las llamadas y visitas vigentes mientras “El Chapo” estaba en medio del juicio fueron cambiadas una vez fue declarado culpable, escribió el magistrado. Previamente, la corte había autorizado dos llamadas telefónicas al mes.

Guzmán, que en su momento fue el cabecilla del cartel más famoso del mundo y que fue denominado por los fiscales como un “líder despiadado y sanguinario”, escribió una carta con fecha del 20 de marzo pidiendo al juez visitas de su esposa y sus dos hijas.

El criminal expresó que desde hace siete meses no tiene llamadas con sus hijas y los abogados “han decidido castigarme, no dejándome hablar con mis hijas. Hasta el día de hoy no me han dicho si ya no me van a dar más llamadas con mis hijas”, escribió,

Solicitó al juez dejar visitar a su esposa Emma Coronel Aispuro. La mujer, con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, fue condenada a 36 meses de cárcel y cuatro años de libertad supervisada, tras su detención en el año 2021, por ayudar a dirigir el cartel de la droga de su marido, informó CBS News.

Me gustaría que ella “traiga a mis hijas a visitarme, ya que mis hijas solo pueden visitarme cuando están de vacaciones escolares, pues están estudiando en México”. Solicitó la intervención del juez en el escrito por la “discriminación sin precedentes en mi contra”.

Guzmán está cumpliendo con una cadena perpetua en la prisión Supermax en Florence, Colorado, que aloja a múltiples convictos de alto perfil.

Fue declarado culpable en el año 2019 de cargos que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero y delitos relacionados con armas. Desde que inició su condena en la cárcel aislada, conocida como el “Alcatraz de las Montañas Rocosas”, el acusado ha pedido numerosas formas de hacer su vida en el interior de la misma más llevadera.

El fundador del cártel de Sinaloa envió en 2023 un “SOS” por medio de sus abogados al presidente Andrés Manuel López Obrador reclamando ayuda debido al presunto “tormento psicológico” que dice estar sufriendo mientras está tras las rejas de una cárcel estadounidense.

Previamente, solicitó al juez que permitiera que su esposa y sus hijas gemelas, que en ese momento tenían 9 años, lo visitaran en el reclusorio.

Los fiscales han manifestado que miles de personas murieron o se les ordenó matar a causa del Cartel de Sinaloa.

