Adamari López habla de las inquietudes económicas que vivió tras ser despedida de Telemundo

Adamari López mencionó que, a pesar de haber tenido un buen sueldo en Telemundo, la incertidumbre de no saber cuándo volvería a trabajar o si tendría una ocupación estable la afectaba emocional y económicamente. Además, tuvo que aprender a manejar sus finanzas de manera más cuidadosa y buscar nuevas oportunidades laborales para mantenerse a flote.

Además, como cualquier persona, López también tiene gastos y responsabilidades que debe cubrir, como el pago de su casa, sus facturas y el cuidado de su hija. Por lo tanto, la situación económica de una persona famosa no siempre garantiza que no tendrán preocupaciones financieras.

“Cuando terminé el contrato con Telemundo en algún momento pensé: ‘¿Será que tengo que vender mi casa? ¿Será que tengo que reducir los gastos?’. Porque no sabía si iba a encontrar un trabajo rápido o no”, mencionó en un nuevo episodio de ‘Ada y Chiqui Show’.

“Eso me angustiaba muchísimo porque para mí, lo principal, más que la casa, que vivo en una casa muy bonita y que me gusta mucho, la casa que soñaba, pero mi preocupación mayor en este momento es que yo pueda tener para pagar el colegio de la niña“, agregó mientras estaba hablando con su comadre Chiquibaby.

En el aspecto emocional, la presión de mantener un estilo de vida que había construido durante años, sin la seguridad de un trabajo estable, también afectó su bienestar. Aunque desde afuera pareciera que sus problemas económicos eran más fáciles de sobrellevar debido a su status como celebridad, la realidad es que todos enfrentamos desafíos financieros y emocionales sin importar nuestra posición social.

La conductora de televisión de origen puertorriqueña agregó: “A lo mejor ustedes piensan que uno tiene tanto dinero que te da como para vivir el resto de tu vida, la realidad es que en mi caso hay que seguir trabajando. Vivo bien, trabajo para eso, para tener el estilo de vida que me gusta, pero no es que tengo dinero para tirar para arriba. Me preocupaba mucho cuándo podía conseguir un trabajo que me siguiera brindando la solvencia económica como para pagar las cosa básicas, la casa donde vivo, el carro y la escuela de la niña, con los gastos de la comida y lo que conlleva todo eso”.

