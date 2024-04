Adamari López y la Dra. Nancy Álvarez vuelven a tener diferencias al hablar de la infidelidad

Una vez más la doctora Nancy Álvarez y Adamari López vuelven a tener opiniones diferentes sobre la infidelidad, así lo dejaron saber en una nueva entrega a través de ‘Desiguales’, espacio que es transmitido de lunes a viernes por Univision.

“Hoy tenemos un tema candente, cuando el hombre o la mujer pegan el cuerno, ¿quién se ve más afectado? ¿Por qué no mejor ser sinceros y romper con la relación? La doctora y yo no estamos muy de acuerdo con este tema”, mencionó López.

Por su parte, Adamari mostró una postura más firme, afirmando que la infidelidad es un tema que no puede ser tolerado y que, en su opinión, una vez que se daña la confianza en una relación, es muy difícil recuperarla.

La doctora Nancy Álvarez es terapista de pareja, sexual y familiar, hecho que la hace opinar desde un punto objetivo. Crédito: Mezcalent

“¿O sea que hay que justificar que tenga un amante? Porque no se piensa con esta cabeza o la razón, ¡se piensa con otra parte del cuerpo!”, dijo la expareja sentimental de Toni Costa en Univision.

La doctora Nancy expresó su opinión de que la infidelidad es un problema que puede ser superado en una relación si se trabaja en la comunicación y la confianza mutua. Admitió que no es algo fácil de perdonar, pero que es posible reconstruir la relación si ambas partes están dispuestas a trabajar en ello.

“El amor tiene razones que la razón no entiende, nadie se enamora por algo racional… Hay que elegir bien”, añadió Álvarez, de 73 años.

Sin embargo, la reconocida actriz aprovechó para añadir que: “No nos ponemos de acuerdo, si supiéramos como elegir estaríamos todos juntos”.

Adamari López sobre la infidelidad

“No hay chacachaca, pues entonces el marido tiene que ser lo suficientemente honesto y decirme me voy porque no hay chacachaca en vez de pegarme los cuernos porque es muy fácil pegar los cuernos, pero no es fácil hablar de verdad enfrente de la persona. No voy con eso. No hay confianza y no vuelvo ahí”, añadió en el programa el pasado mes de marzo.

