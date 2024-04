Crédito Tributario por Hijos: cuál sería el nuevo aumento para 2024

El Crédito Tributario por Hijos (CTC) ayuda a las familias a obtener un beneficio tributario. Es posible que pueda reclamar el crédito, incluso si no presenta regularmente una declaración de impuestos, y para este 2024 habría un nuevo aumento.

En febrero, la Cámara de Representantes aprobó una extensión en el CTC, bajo la Ley de Alivio Fiscal para Familias y Trabajadores Estadounidenses, la cual se encargaría de aumentar el monto reembolsable para los contribuyentes durante los próximos años, pero lamentablemente, el proyecto sigue detenido en el Senado.

¿En cuánto aumentaría el Crédito Tributario por Hijos para 2024?

A la fecha, los padres y tutores contribuyentes pueden reclamar un crédito de $2,000 dólares por dependiente, con un máximo de $1,600 reembolsables por hijos. El proyecto de ley para el aumento en el Crédito Tributario por Hijos aumentaría el máximo reembolsable a $1,800 dólares por niño.

La Ley de Alivio Fiscal para Familias y Trabajadores Estadounidenses también establece aumentar de forma gradual el monto máximo reembolsable por dependiente para los años fiscales 2023, 2024 y 2025, hasta llegar a los $2,000 dólares. Con esto los máximos reembolsables serían de $1,800 dólares para 2023, $1,900 para 2024 y $2,000 para 2025. Para los años siguientes, los aumentos se ajustarían de acuerdo a los índices de inflación.

Desafortunadamente, la Ley de Alivio Fiscal para Familias y Trabajadores Estadounidenses no cuenta aún con la aprobación del Senado, razón por la que no ha entrado en vigor, y su votación todavía

no ha sido programada, hasta que se revisen algunos puntos del proyecto.

Con la finalización de la temporada de impuestos, que concluyó el pasado 15 de abril, los contribuyentes han comenzado a preguntarse sobre qué pasará con sus respectivos créditos si la ley se llega a aprobar en los próximos meses.

¿Quién califica para el CTC?

Usted puede reclamar el Crédito tributario por hijos por cada hijo calificado que tenga un número de Seguro Social que sea válido para trabajar en los Estados Unidos.

