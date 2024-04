Eduardo Capetillo habla de su relación con Biby Gaytán tras tener 30 años de matrimonio

El actor Eduardo Capetillo y Biby Gaytán han demostrado que el amor verdadero no necesita palabras, basta con mirarse a los ojos y saber que están juntos en las buenas y en las malas. Su complicidad, apoyo mutuo y amor incondicional han sido la base sólida sobre la que han construido su matrimonio.

A pesar de las críticas y opiniones externas, han sabido mantenerse fuertes y seguir adelante con la certeza de que su amor es más grande que cualquier obstáculo. Por ello, el también cantante ofreció una exclusiva al programa ‘De Primera Mano’ y habló de su matrimonio con la actriz.

“En el caso de Biby y yo, hemos aprendido a que los comentarios nos resbalen más. Llevamos 30 años casados; desde el principio, mi divina esposa estaba embarazada, y algunos decían: ‘Estos dos no durarán ni dos meses’. Nos juzgaban… Un montón de cosas que tienes que ir sorteando”, dijo en el mencionado espacio televisivo.

“Dolía muchísimo más antes, sin duda; hoy duele menos, sí“, agregó Capetillo.

“Tengo que entender algo: 30 años de matrimonio, una esposa hermosa, hijos… Ese cariño, ese amor que yo recibo de parte de mi familia, ese mi verdadero éxito. Mi éxito no es el rating, ni mi cuenta bancaria; mi Dios no es el dinero, ni el poder”, mencionó el actor mexicano de 54 años.

Sin duda, la historia de amor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán es un ejemplo de amor verdadero, de compromiso y de confianza mutua. Son tres décadas enfrentando obstáculos y celebrando alegrías, son la prueba de que ese sentimiento puede vencer cualquier barrera.

“Tengo que entender que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, habrá a quien no le guste mi estilo de cantar, mis rolas, a quien no le guste que regrese a los escenarios, pero ese es su problema, a mí me encanta lo que está pasando, lo que estoy viviendo”, expresó sobre su matrimonio.

