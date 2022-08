Eduardo Capetillo tras diagnóstico de cáncer de piel tuvo que tomar una drástica decisión

El actor Eduardo Capetillo luego de haber estado ausente de las pantallas por casi una década, volvió y es que tiene un nuevo proyecto porque se une a las series de la plataforma Netflix, donde constantemente estrenan contenido de entretenimiento para todo tipo de audiencia.

El también cantante en medio de su regreso resaltó algo muy importante que lo marcó por el resto de su vida y es que “no volverá a tomar sol nunca más”, debido a que su cuerpo ya no podrá tolerarlo de la misma manera como lo hacía con anterioridad.

Hace aproximadamente tres años Capetillo reveló que fue cuando le diagnosticaron cáncer de piel, tras su experiencia quiso darle algunos consejos a las personas que de cerca siempre han seguido su carrera profesional y así puedan evitar todo el mal episodio que ha estado atravesando desde hace ya un buen tiempo.

Sin duda alguna el actor para ese momento encendió las redes sociales, así como ocupó los titulares de la prensa nacional e internacional debido a que muchos estaban sorprendidos con la lamentable noticia que debía comenzar a afrontar el mexicano.

“Las personas de piel blanca deben tener mucho cuidado con los rayos solares, a mí, quiero decirles, queridos amigos, que esta es una primicia aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto y entonces mi dermatóloga, que es una persona que quiero muchísimo, mi querida Olga Labastida, me dijo ‘nunca más te vuelve a dar un rayo solar'” manifestó en ese entonces.

El actor de la exitosa telenovela ‘Marimar’ destacó que gran parte del problema de salud que quedó padeciendo para el resto de su vida se debe a él por no cuidarse cuando aún estaba a tiempo de poder hacerlo. View this post on Instagram A post shared by Eduardo Capetillo (@capetillo_eduardo)

“Hace algunos años me retiraron un melanoma maligno (cáncer) esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares sin la debida protección”, agregó.

El esposo de Biby Gaitán ahora lo podrán ver a través del servicio de suscripción con la serie ‘Donde hubo fuego’ que desde hace algunos días él ha estado compartiendo en su cuenta personal de Instagram. Además, será desde el próximo 17 de agosto cuando logren disfrutar de este nuevo contenido.

