A cambiar de sitio el circo

Donald Trump nunca hubiera imaginado el lío por su sórdida aventura del 2016 con una actriz experta en imágenes sólo para adultos, y es esa indiscreción amorosa es la que lo tiene al borde de una condena de hasta cuatro años tras las rejas por pagar el silencio sobre lo que pasó entre sábana.

Sin embargo, es lo que ocurrió después de ese desliz lo que tiene a Trump en el banquillo de los acusados, en medio del primer juicio penal en la historia de los presidentes, o mejor dicho de los ex presidentes de los Estados Unidos por encubrir los movimientos financieros para el supuesto pago de $130.000 dólares.

Como sabemos el colombiano juez Juan Merchán le puso una mordaza al expresidente para que se calle y no haga comentarios, en internet o en persona sobre lo que pasa entre los muros de la corte, aunque el magistrado no tuvo que pagarle a Trump, si no ordenarle el silencio para proteger los jurados.

El problema es que el candidato no cumplió y a hora sus abogados tienen otro frente ante la posible sanción por desacato ya que en manifestaciones políticas dijo que con ese silencio quieren violar su derecho constitucional a la libre expresión y además agrega que el juicio es una cacería de brujas.

Y es tanto el ruido con ese proceso que no creemos viable que puedan encontrar jurados que no tengan ya su propia opinión y me atrevería a apostar que, para que no se vuelva un circo tendrán que cambia de jurisdicción el proceso a otro juzgado de Nueva York.

Esto porque cuando apenas comenzaba la selección y todo indicaba que pronto se sabría quiénes eran los elegidos, una de las personas pidió ser exonerada por temor a que se conozca su identidad. Otros en cambio no pasaron el escrutinio sobre su imparcialidad.

Fueron unas 500 personas las llamadas a la corte, de las cuales eligieron a: un ingeniero, dos abogados y una enfermera, entre los profesionales que definirán el futuro del mandatario, quien ya se declaró NO culpable, en medio de la campaña por la nominación presidencial del candidato del partido de oposición para tratar de arrebatarle la Casa Blanca al demócrata Joe Biden.

En lo personal creo lógica la teoría publicada de la red social X de Elon Musk según la cual el juicio va camino a la anulación. Primero porque ha sido un verdadero lío encontrar los jurados imparciales frente a Trump; y segundo porque tanto ruido parece una campaña proselitista, por la imagen que pueden ganar tanto el juez Merchán como Trump como personajes públicos.

Como autora, Sofía Villa escribe esta columna a título personal y sus opiniones no representan a Televisa-Univision Inc. donde trabaja como Writer/Producer.