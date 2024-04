Jonathan dos Santos anuncia su retiro de la selección de México

El futbolista y una de las figuras más icónicas de las Águilas del Club América, Jonathan dos Santos, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar este jueves su retiro oficial de la selección de México luego de una larga trayectoria dentro del Tri en el que logró participar incluso en mundiales de fútbol; en sus declaraciones el jugador detalló que está enfocado en apoyar al cuadro azulcrema a conquistar el título de campeón del torneo Clausura 2024 de la Liga MX y además consideró que ya es tiempo de darle espacio a nuevas promesas del deporte.

Estas declaraciones las realizó ante diversos medios de comunicación en zona mixta dentro de las instalaciones de las Águilas del América; Dos Santos aseguró que habló con el director técnico Jaime Lozano y con Duilio Davino sobre su decisión de abandonar formalmente a la selección mexicana para darle el cierre debido a una de las etapas más importantes en su carrera como jugador profesional.

“Mi prioridad ahora mismo es el América, de aquí hasta que me retiro. Cierto que la selección me ha dado muchísimo, pero en estos momentos de mi carrera con muchísimos partidos, ya tengo 34 años, ya no soy un joven, siento que ahora mismo tengo que darle todo al América por lo que me han demostrado, sin venir jugando año y medio que me vuelvan a renovar y confiar en mí”, expresó.

“Por eso decidí no ir a la Selección, tuve contacto con Jimmy (Lozano) y Duilio (Davino) y les comenté mi sentir. Además, siento que hay una gran Selección, jugadores, siento que no tengo que hacer nada ahí; están en un gran proceso y creo que la Selección le va ir muy bien en los años siguiente”, agregó en sus declaraciones.

Jonathan dos Santos también aprovechó la oportunidad para hablar sobre la posib le designación del histórico capitán de la selección mexicana, Rafael Márquez, como nuevo director técnico del FC Barcelona; consideró que esta sería una gran oportunidad para su carrera al convertirse en el principal candidato para tomar el puesto que dejará Xavi Hernández al no haber conseguido los resultados esperados por parte de la institución española.

“Ojalá, lo conozco de hace muchísimo tiempo, sé que lo ha hecho bien en el Barça B, ojalá que se dé porque sería histórico que un mexicano sea entrenador de un club importante como el Barcelona, sé que es un buen entrenador, me han hablado bien de él”, concluyó el jugador de las Águilas.

