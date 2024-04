Érick Gutiérrez manda advertencia a los mexicanos que desean jugar en Europa

El futbolista mexicano y una de las estrellas de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Érick Gutiérrez, decidió hablar sobre su participación por el fútbol europeo y sorprendió a sus seguidores al asegurar que no es para nada sencillo venir de México cuando compites en el viejo continente; asimismo reconoció que los deportistas aztecas deben intentar emigrar mucho más jóvenes para poder formarse allá y así tener un mejor conocimiento de los esquemas tácticos y de competencia.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde afirmó que no se sintió tan bien en Europa como cuando jugaba con los Tuzos del Pachuca; aseguró que al tener unos 26 y 27 años en Europa no se podía arriesgar tanto como los jugadores más jóvenes de los demás equipos que tenían el tiempo necesario para poder recuperarse de las lesiones que sufriera.

“No es nada sencillo, en mi caso jugaba todo en Pachuca y uno piensa, voy a llegar y jugar, me fui y no jugué un año y medio o dos, después terminas jugando pero no es sencillo, es fácil ‘ah no salen a Europa’, se habla mucho que lo quieran acá o allá o a veces no es cierto. A veces él que se va es el que menos habla, menos ruido hace, hablan de muchos y no se terminan yendo”, expresó.

“Tener 26 o 27 es edad grande para Europa, es arriesgarte y saber que vas a pasarla mal, tienes que mantenerte, hacerte fuerte, hay que tratar de irse más jóvenes, hay que dejar de ver por el bien del nivel local o negocio porque hay buen jugador y lo venden aquí, sé que mueve mucho el tema económico porque te pagan más aquí y vas a ganar menos allá, pero si quieren algo distinto tienen que salir más jóvenes y formarse allá”, agregó Gutiérrez.

Érick Gutiérrez aseguró que es fundamental que los futbolistas de México cambien la mentalidad de comodidad y calidad a la que se han acostumbrado dentro de la Liga MX al considerar que esto es lo que no ha permitido el crecimiento del balompié azteca y especialmente no ha dejado que los demás jugadores no lleguen al viejo continente; en la entrevista tomó como ejemplo lo ocurrido con Diego Lainez.

“Sí, cuesta el tema de intensidad, adaptación, otra cultura, se trabaja totalmente diferente, fútbol muy rápido, pero calidad allá, tema de mentalidad también es distinta, allá quieren más todo el tiempo, aquí también, pero hay veces que un día sí y un día no, allá es todos los días, aquí en Chivas se está implementando eso y sería bueno que todo el futbol mexicano en general para mejorar en selección, hacer cosas distintas y aplicarlas ya”, concluyó.

